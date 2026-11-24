Parlamentares do PL, nos bastidores, acrescentaram um adjetivo à lista de xingamentos que já acumulam para se referir a Alexandre de Moraes.

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O ministro do STF tem sido chamado de satânico nos desabafos reservados.

É satânico mesmo. Não há outra forma de dizer. Ele é uma pessoa do mal, disse um senador do PL, ao comentar que considera inacreditável que Moraes queira matar Jair Bolsonaro.

O ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar em Brasília, está internado após uma nova obstrução intestinal.

Moraes marcou para dezembro o julgamento no Supremo que pode reduzir as penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro, entre eles Jair Bolsonaro.

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A avaliação no PL é de que se trata de um grande jogo combinado para tentar amolecer a direita e garantir, no Senado, a reeleição de Davi Alcolumbre, muito próximo de Moraes.