A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu 188 quilos de flor de maconha, avaliados em mais de R$ 13 milhões, durante uma abordagem em Araguari, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (24/11). Um homem de 34 anos, natural de Santa Catarina, foi preso após desobedecer a uma ordem de parada e tentar fugir dos policiais.

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De acordo com a PMRv, a ocorrência foi registrada durante a Operação Trânsito Seguro. Uma equipe do Grupo Tático Rodoviário (GTR) de Araguari, da 6ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, deu ordem de parada a um caminhão trator acoplado a um semirreboque, que transitava aparentemente sem carga.

O motorista desobedeceu à determinação e fugiu em direção à área urbana do município. Durante o acompanhamento policial, a carreta ficou presa em uma via estreita. O condutor abandonou o veículo e tentou escapar a pé, mas foi localizado e preso pelos militares.

Droga escondida na carreta

Durante as buscas, os policiais encontraram 188 quilos de flor de maconha escondidos na carreta. Segundo a PMRv, a carga foi avaliada em mais de R$ 13 milhões, tendo como base uma estimativa de valor da droga.

188kg de flor de maconha foram apreendidos; droga estava escondida em carreta PMRv/Divulgação

A flor de maconha corresponde à parte da planta onde se concentram as estruturas reprodutivas femininas, que apresentam maior concentração de canabinoides, como o THC, principal substância psicoativa da cannabis. Por isso, esse material pode alcançar valores mais elevados no mercado ilegal em comparação com outras partes da planta.

O homem, de 34 anos, foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária, juntamente com o material apreendido. Segundo a PMRv, ele optou por permanecer em silêncio durante a ocorrência.

A ação contou com o apoio de equipes da 6ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, do 53º Batalhão de Polícia Militar (BPM), da 9ª Companhia de Polícia Militar Independente de Gerenciamento de Recursos Especiais (GER), da Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) e da Polícia Militar de Meio Ambiente (MAMB).

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino