O fim de semana de estreia das tradicionais atrações natalinas na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, atraiu um público de aproximadamente 50 mil pessoas, segundo o governo do Estado. O número foi contabilizado ao longo do sábado (21/11) e do domingo (22/11) e inclui, além da área verde, o Palácio da Liberdade.

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Somente o Palácio da Liberdade recebeu 16.748 visitantes, sendo 9.638 no sábado e 7.110 no domingo. Já a Fábrica do Noel, uma das novidades da edição de 2026, contabilizou 1.429 entradas.

Com o tema “Minas: a Casa do Brasil”, a Praça da Liberdade ganhou um percurso que remete à cultura e ao patrimônio do estado.

A decoração inclui mais de 1,5 milhão de pontos de LED, 770 esculturas artesanais e oito ambientes dedicados à ancestralidade, às águas, à fé, à gastronomia, aos ofícios, à literatura, às cidades e à inovação.

A abertura, realizada no sábado, contou com a participação da Orquestra Jovem das Gerais, do Coral Black to Black, com mais de cem vozes, e do cortejo do Papai Noel. A Vila Mineiridade, que estreou no ano passado, também está de volta nesta edição. O espaço reúne sabores, produtos e empreendedores mineiros.

A programação na Praça da Liberdade é gratuita e seguirá com apresentações de corais e grupos musicais de diferentes regiões do estado. A Fábrica do Noel permanecerá aberta até 23/12. Já a iluminação ficará montada até 6/1, Dia de Reis.

Atrações no interior de Minas

Além de Belo Horizonte, cerca de 600 municípios mineiros receberão atrações natalinas. Entre as cidades que já iniciaram suas programações estão São João del-Rei, no Campo das Vertentes, com o Natal Barroco; Mariana, na Região Central, com o Natal de Luz; Ouro Preto, também na Região Central, com o Natal dos Contos; Monte Verde, no Sul de Minas; e Barbacena, no Campo das Vertentes.

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A expectativa do Governo de Minas é que as atrações gerem 2.722 postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos no Circuito Liberdade. Segundo projeção da CDL/BH, as vendas de Natal movimentaram R$ 2,55 bilhões no varejo de Belo Horizonte em 2025. No mesmo ano, Minas Gerais recebeu 33 milhões de visitantes, ampliando as oportunidades de visitação aos destinos turísticos.