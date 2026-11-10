Réveillon 2027: após seis anos, BH volta a ter queima de fogos na Pampulha

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A tradicional festa de fogos de Réveillon dos belo-horizontinos na Lagoa da Pampulha está prestes a retornar. Após seis anos sem o espetáculo, Belo Horizonte voltará a ter queima de fogos no cartão-postal da capital mineira, na passagem de 2026 para 2027.

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A Prefeitura de BH, no entanto, ainda não divulgou detalhes nem programação.

A última edição da celebração na lagoa aconteceu na virada de 2019 para 2020, antes da pandemia de COVID-19. Desde então, o espetáculo não voltou a fazer parte da programação de fim de ano da cidade.

A atração será realizada em parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG).

Questionada pela reportagem, a administração municipal informou que os preparativos estão em discussão e que as informações serão divulgadas em breve.

Com isso, ainda não há definição sobre os horários da queima de fogos, os pontos de lançamento dos artefatos e a expectativa de público para a celebração.

Sem barulho?

Outro ponto que envolve a organização do espetáculo é o tipo de fogos que serão utilizados. Em Belo Horizonte, a Lei Municipal nº 11.400/2022, regulamentada pelo Decreto nº 18.041/2023, proíbe a utilização de fogos de artifício com estampido.

A regra busca restringir os artefatos que produzem barulho de explosão. A reportagem questionou a prefeitura se a apresentação na Pampulha contará com fogos de baixo ruído, sem estampidos, conforme a legislação municipal. No entanto, a administração ainda não confirmou quais tipos de artefatos serão utilizados.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha