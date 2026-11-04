Catingueira, romã e macela: o simbolismo das ervas no banho de Ano-Novo

Em muitas casas brasileiras, a véspera de Ano-Novo inclui um gesto aprendido em família: separar algumas ervas, preparar o banho e entrar no novo ano com as intenções renovadas. Cada planta escolhida para esse momento carrega uma história própria, construída ao longo de gerações em práticas populares e em religiões de matriz africana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

É a partir desse repertório que a Santa Frescura , marca brasileira especializada em banhos energéticos, apresenta o Começos, seu lançamento para a virada de 2027. A composição reúne 11 ervas, entre elas catingueira, romã, laranja, anis e macela, cada uma escolhida pelo que representa no imaginário da renovação.

O que cada planta representa

Nos costumes populares, a romã aparece associada à prosperidade e à abundância, e por isso costuma acompanhar os desejos de fartura para o ano que começa. A laranja é lembrada pela vitalidade e pela alegria. A macela, presente em preparações tradicionais, evoca tranquilidade e acolhimento, enquanto o anis, de aroma característico, figura em diferentes práticas ligadas à conexão espiritual.

A novidade da composição é a catingueira, planta associada ao sertão e à flora nordestina. Segundo a Embrapa Semiárido (unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a catingueira-verdadeira é uma espécie nativa endêmica da Caatinga, com ocorrência confirmada em Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Minas Gerais.

Na leitura da marca, a planta simboliza resistência, adaptação e continuidade, qualidades que se conectam à força necessária para iniciar uma nova jornada. A proposta é que o banho funcione como um momento de preparação simbólica para aquilo que se pretende construir no ano seguinte.

Um costume que segue vivo

Os banhos de ervas fazem parte de diferentes tradições culturais e religiosas do país e permanecem entre os rituais mais procurados na passagem de ano. Levantamento da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) sobre a virada para 2026 mostrou que 40% dos brasileiros que planejavam comemorar a data se declaravam adeptos de simpatias, e 41% pretendiam usar branco na noite.

No Começos, a intenção é preservar a relação entre as plantas, seus aromas e os significados culturais associados a elas, em uma experiência ligada ao simbolismo da virada. Quem quiser conhecer melhor os fundamentos de cada espécie pode consultar o guia de ervas da marca, que todos os anos apresenta novas plantas ao público.

Saberes populares em nova apresentação

Com dez anos de atuação, a Santa Frescura é conduzida por Tais Amante e Andhy Oca, sacerdotes e sócios que se dedicam à pesquisa de ingredientes, ao desenvolvimento de formulações e à valorização dos conhecimentos populares sobre as plantas. Os dois são entusiastas de um segmento que chamam de Wellness Espiritual.

A empresa aposta em composições que aproximam o conhecimento tradicional das ervas de uma apresentação contemporânea, pensada também para quem deseja incorporar pequenos rituais à rotina.

A escolha da catingueira acompanha um movimento de valorização de ingredientes brasileiros e de saberes ligados à biodiversidade nacional, apresentando ao público outras possibilidades além das ervas mais conhecidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na virada para 2027, o banho reúne em uma única preparação significados que muitas famílias já conhecem: prosperidade na romã, alegria na laranja, acolhimento na macela, conexão espiritual no anis e, como novidade, a força para recomeçar representada pela catingueira.