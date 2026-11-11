Papai Noel dos Correios: saiba como adotar uma cartinha
Milhares de cartinhas já estão disponíveis para adoção presencial e on-line; meta é atender 100% dos pedidos cadastrados em todo o Brasil
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Foi dada a largada oficial para a 37ª edição da Campanha Papai Noel dos Correios, a maior ação de solidariedade natalina do Brasil. O lançamento nacional ocorreu no edifício-sede da estatal, em Brasília (DF). A campanha busca realizar os sonhos de milhares de crianças em situação de vulnerabilidade social.
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Com mais de 100 mil cartinhas já cadastradas na plataforma oficial, os pedidos variam entre brinquedos clássicos – como bonecas e carrinhos de controle remoto – até itens essenciais, como material escolar e bicicletas.
A campanha foi lançada na sexta-feira passada (6/11) em Belo Horizonte e Barbacena e, nesta quarta-feira (11/11), em Ipatinga.
Cronograma de lançamentos em MG
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12/11/2026 – Montes Claros (9h30)
Local: Agência dos Correios
Endereço: Praça Doutor Chaves, 149 - Centro
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13/11/2026 – Baependi (10h)
Local: Escola Municipal Professor Fabiano José Viotti
Endereço: Rua Doze, 402 - Bairro Serra Santa Maria
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17/11/2026 – Poços de Caldas (14h00)
Cortejo: Saída do Papai Noel às 14h do Centro de Distribuição Domiciliária (Rua Santa Catarina, 725) com chegada prevista às 14h30 na Agência dos Correios
Local de chegada: Agência dos Correios (Rua Prefeito Chagas, 221 - Centro)
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18/11/2026 – Teófilo Otoni (09h00)
Local: Agência dos Correios
Endereço: Praça Tiradentes, 221 - Centro
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19/11/2026 – Uberlândia (15h00)
Local: Emei Professora Cornélia Yara Castanheira
Endereço: Avenida Doutor Jaime Ribeiro da Luz, 1991 - Segismundo Pereira
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08/12/2026 – Manhuaçu (09h00)
Local: Escola Municipal São Vicente
Endereço: Alameda Eloy Werner, 386 - Bairro Alfa Sul
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18/12/2026 – Divinópolis (09h00)
Local: Escola Municipal Joaquim Dionísio Rodrigues
Endereço: Rua Maria Clementina Tavares, 750 – Bairro Jardim Copacabana
Como funciona a campanha
Há mais de três décadas, a iniciativa atende crianças da sociedade que enviam suas cartas diretamente, além de estudantes matriculados até o 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas e instituições parceiras.
Para garantir a proteção dos participantes, as cartas são disponibilizadas de forma totalmente anônima.
Os Correios reforçam que não realizam distribuição de cartas nas residências. As cartinhas oficiais ficam disponíveis exclusivamente nas agências credenciadas e no Blog Noel.
Guia para adotar ou enviar uma cartinha
Para adotar (Padrinhos e Madrinhas)
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Escolha uma cartinha: Acesse o Blog Noel ou visite uma agência participante. É necessário informar o CPF ou CNPJ no momento da adoção.
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Prepare o presente: Compre o item solicitado e embale de forma segura.
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Identifique a encomenda: Cole a etiqueta de identificação contendo as informações da cartinha adotada na parte externa do pacote.
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Faça a entrega: Leve o presente ao ponto de coleta indicado no Blog Noel dentro do prazo do cronograma local.
Para enviar uma cartinha (Crianças)
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Escreva a carta: A carta deve ser obrigatoriamente manuscrita, incentivando a escrita e a criatividade.
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Prepare os dados: Tenha em mãos o CPF da criança (obrigatório para o cadastro).
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Envio: Presencial (entregue em uma agência participante) ou digital (tire uma foto ou digitalize a carta manuscrita e faça o upload no Blog Noel).
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Regras de Privacidade: Não inclua fotos, endereço residencial ou número de telefone no corpo do texto da carta, sob risco de desclassificação para segurança do menor.