Papai Noel dos Correios: saiba como adotar uma cartinha

Foi dada a largada oficial para a 37ª edição da Campanha Papai Noel dos Correios, a maior ação de solidariedade natalina do Brasil. O lançamento nacional ocorreu no edifício-sede da estatal, em Brasília (DF). A campanha busca realizar os sonhos de milhares de crianças em situação de vulnerabilidade social.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais Morte de idosa em Jaíba: pais de investigado são presos preventivamente Suspeitos de traficar drogas durante entregas de delivery são presos em MG Feira Hippie de BH abre prazo para troca de vagas entre feirantes; confira

Com mais de 100 mil cartinhas já cadastradas na plataforma oficial, os pedidos variam entre brinquedos clássicos – como bonecas e carrinhos de controle remoto – até itens essenciais, como material escolar e bicicletas.

A campanha foi lançada na sexta-feira passada (6/11) em Belo Horizonte e Barbacena e, nesta quarta-feira (11/11), em Ipatinga.

Cronograma de lançamentos em MG

12/11/2026 – Montes Claros (9h30) Local: Agência dos Correios Endereço: Praça Doutor Chaves, 149 - Centro





13/11/2026 – Baependi (10h)

Local: Escola Municipal Professor Fabiano José Viotti

Endereço: Rua Doze, 402 - Bairro Serra Santa Maria





17/11/2026 – Poços de Caldas (14h00)

Cortejo: Saída do Papai Noel às 14h do Centro de Distribuição Domiciliária (Rua Santa Catarina, 725) com chegada prevista às 14h30 na Agência dos Correios

Local de chegada: Agência dos Correios (Rua Prefeito Chagas, 221 - Centro)





18/11/2026 – Teófilo Otoni (09h00)

Local: Agência dos Correios

Endereço: Praça Tiradentes, 221 - Centro





19/11/2026 – Uberlândia (15h00)

Local: Emei Professora Cornélia Yara Castanheira

Endereço: Avenida Doutor Jaime Ribeiro da Luz, 1991 - Segismundo Pereira





08/12/2026 – Manhuaçu (09h00)

Local: Escola Municipal São Vicente

Endereço: Alameda Eloy Werner, 386 - Bairro Alfa Sul

18/12/2026 – Divinópolis (09h00)

Local: Escola Municipal Joaquim Dionísio Rodrigues

Endereço: Rua Maria Clementina Tavares, 750 – Bairro Jardim Copacabana

Como funciona a campanha

Há mais de três décadas, a iniciativa atende crianças da sociedade que enviam suas cartas diretamente, além de estudantes matriculados até o 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas e instituições parceiras.

Para garantir a proteção dos participantes, as cartas são disponibilizadas de forma totalmente anônima.

Os Correios reforçam que não realizam distribuição de cartas nas residências. As cartinhas oficiais ficam disponíveis exclusivamente nas agências credenciadas e no Blog Noel.

Guia para adotar ou enviar uma cartinha

Para adotar (Padrinhos e Madrinhas)

Escolha uma cartinha: Acesse o Blog Noel ou visite uma agência participante. É necessário informar o CPF ou CNPJ no momento da adoção.

Prepare o presente: Compre o item solicitado e embale de forma segura.

Identifique a encomenda: Cole a etiqueta de identificação contendo as informações da cartinha adotada na parte externa do pacote.

Faça a entrega: Leve o presente ao ponto de coleta indicado no Blog Noel dentro do prazo do cronograma local.

Para enviar uma cartinha (Crianças)