Dois cães foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) durante um incêndio em uma residência no Bairro Shopping Park, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As chamas atingiram um dos quartos da casa e um carro estacionado na garagem. Duas pessoas apresentaram sinais de inalação de fumaça e receberam atendimento no local.

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Os militares foram acionados na noite dessa terça-feira (24/11), por volta das 22h, após informações de que um homem estaria provocando o incêndio na casa. Inicialmente, não havia confirmação se ele ainda estava dentro da edificação. Por causa da possibilidade de haver pessoas no imóvel, três equipes foram enviadas para atender à ocorrência, incluindo uma Unidade de Resgate.

Ao chegarem ao endereço, na Rua Moisés Alves da Silva, os bombeiros foram informados pela proprietária de que o homem já havia deixado o local. Ela também contou que conseguiu retirar dois cães da residência, mas que outros dois ainda poderiam estar no interior da casa.

Dois focos de incêndio

Durante o atendimento, os militares identificaram dois focos de incêndio: um em um dos quartos e outro em um veículo estacionado na garagem, que já estava completamente tomado pelas chamas.

As equipes realizaram o combate direto ao fogo e conseguiram controlar e extinguir as chamas. Em seguida, fizeram o trabalho de rescaldo, procedimento utilizado para eliminar possíveis focos restantes e evitar que o incêndio recomeçasse.

Enquanto parte dos militares atuava no combate, outra equipe realizava buscas em todos os cômodos para verificar a existência de possíveis vítimas e localizar os animais desaparecidos. Os dois cães foram encontrados com vida e retirados em segurança.

Ao todo, nove bombeiros participaram da ocorrência. Foram utilizados aproximadamente 1,5 mil litros de água nas operações.

A Polícia Militar (PMMG) também esteve no local devido às informações iniciais sobre a possível origem criminosa do incêndio. Já a Defesa Civil de Uberlândia foi acionada para avaliar as condições estruturais da residência após os danos provocados pelo fogo.

Não houve registro de vítimas com ferimentos graves. Duas pessoas que apresentaram sinais de inalação de fumaça receberam atendimento e orientações ainda no local.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.