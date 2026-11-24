Belo Horizonte está sob alerta para a ocorrência de chuva acompanhada de raios e rajadas de vento que podem chegar a 40km/h até as 8h desta quarta-feira (25/11). O comunicado foi emitido pela Defesa Civil municipal, que recomenda atenção redobrada da população diante dos riscos de alagamentos, enxurradas e quedas de árvores.



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Entre as principais orientações, está evitar o deslocamento por ruas com histórico de inundação, especialmente durante os períodos de chuva mais intensa. A recomendação também vale para vias próximas a córregos e ribeirões. A Defesa Civil reforça que a população não deve tentar atravessar trechos alagados, mesmo quando a água aparentar pouca profundidade.



Outro cuidado importante é não permanecer debaixo de árvores durante as tempestades, nem estacionar veículos nesses locais. Em caso de raios, a orientação é procurar abrigo seguro, evitar áreas abertas e não utilizar equipamentos elétricos.



Moradores de regiões de encostas e morros também devem ficar atentos a possíveis sinais de movimentação do solo. Rachaduras nas paredes das residências, fendas, depressões no terreno ou o surgimento de minas d'água podem indicar risco de deslizamento. Caso algum desses sinais seja identificado, a Defesa Civil deve ser comunicada imediatamente.



A população também deve manter distância de cabos elétricos rompidos. Nessas situações, a orientação é acionar a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), pelo telefone 116, ou a Defesa Civil, pelo 199.



Como receber os alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem acompanhar os comunicados meteorológicos e as recomendações dos órgãos municipais por diferentes canais. Um deles é o canal público da Defesa Civil no WhatsApp, disponível pelo endereço https://bit.ly/DefesaCivilBH.



Também é possível receber avisos gratuitos por SMS. Para isso, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199. Após o cadastro, o usuário recebe uma confirmação do serviço.



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Os alertas ainda são divulgados nos perfis oficiais da Defesa Civil no Instagram, Facebook e X, além do canal público no Telegram, identificado como defesacivilbh.