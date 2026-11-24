Uma tentativa de resgate terminou com três integrantes de uma família atingidos por uma enchente em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

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Antonio Ferreira, de 81 anos, e Clotilde Ferreira, de 76, morreram depois que a água invadiu a residência onde moravam na noite de segunda-feira (23). O filho deles, de aproximadamente 40 anos, também ficou ferido ao tentar salvar os pais.

O imóvel fica no Bairro Ouro Fino Grande, em uma região de baixada próxima a um riacho canalizado. Com a força das chuvas, o nível da água subiu rapidamente e chegou a aproximadamente 1,6 metro dentro da casa, alcançando a altura do pescoço.

A situação era ainda mais delicada porque os dois moradores tinham mobilidade reduzida. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, um deles utilizava cadeira de rodas, enquanto o outro permanecia acamado. As condições dificultaram uma possível saída do imóvel durante o alagamento.

As equipes de emergência receberam o chamado por volta das 18h. Ao chegarem ao endereço, encontraram moradores tentando reanimar Clotilde, que estava em parada cardiorrespiratória.

Os bombeiros deram continuidade aos procedimentos, mas ela não sobreviveu. Antonio foi localizado sem vida no interior da residência.

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O filho do casal também precisou de atendimento médico. Ele sofreu ferimentos leves durante a tentativa de retirar os pais da casa, foi atendido por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas recusou o encaminhamento ao hospital.