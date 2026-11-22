A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 46 o número de municípios atingidos pelas chuvas desde sexta-feira (20). As novas ocorrências foram registradas em Porto Xavier, Santo Cristo, Tuparendi, São Martinho, Três de Maio, Ajuricaba e Nova Boa Vista. No total, 25.212 pessoas foram afetadas: 19.854 desalojadas, 48 desabrigadas, 265 feridas e cinco mortes foram confirmados.

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A Defesa Civil gaúcha informou ainda que, em todo o estado, 7.973 casas foram destelhadas, 682 foram danificadas, duas alagadas e uma destruída. Além disso, três estabelecimentos de saúde também sofreram danos, 29 instituições de ensino foram danificadas, quatro outros prédios públicos atingidos e 19 outros estabelecimentos danificados.

A cidade mais afetada foi Tupanciretã, com 7.796 das 7.973 casas destelhadas e cinco mortos. A situação levou o governo federal a reconhecer o estado de calamidade pública no município, o que permite a mobilização de recursos e políticas públicas específicas para situações de desastre e atendimento à população.

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Na sequência, aparece São Domingos do Sul que teve 1.434 pessoas afetadas por um vendaval. Depois vem Lagoa Vermelha, com 820 pessoas afetadas e 20 desalojadas. O município de Jari teve 800 pessoas afetadas por um vendaval, que deixou uma escola, um estabelecimento público e 250 casas danificadas.