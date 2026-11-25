A falta de energia elétrica interrompeu o abastecimento de água em 61 bairros de Belo Horizonte nesta quarta-feira (25/11), segundo a Copasa. De acordo com a companhia, o problema foi causado pela interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária responsável.

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A Copasa informou que o abastecimento será normalizado gradualmente assim que a energia for restabelecida, mas não deu previsão de horário.

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Estão entre os bairros afetados regiões da Centro-Sul, como Centro, Barro Preto, Santa Lúcia e Cidade Jardim, além de bairros das regiões Oeste, Noroeste e do Barreiro, como Buritis, Prado, Carlos Prates e Tirol.

Segundo a companhia, imóveis com caixa d'água podem não sentir os efeitos da interrupção. A orientação é usar a água de forma racional até a normalização.

Bairros afetados