Falta de energia interrompe abastecimento de água em 61 bairros de BH
Segundo a Copasa, fornecimento será normalizado aos poucos assim que a luz voltar; imóveis com caixa d'água podem não ser afetados
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A falta de energia elétrica interrompeu o abastecimento de água em 61 bairros de Belo Horizonte nesta quarta-feira (25/11), segundo a Copasa. De acordo com a companhia, o problema foi causado pela interrupção no fornecimento de energia por parte da concessionária responsável.
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A Copasa informou que o abastecimento será normalizado gradualmente assim que a energia for restabelecida, mas não deu previsão de horário.
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Estão entre os bairros afetados regiões da Centro-Sul, como Centro, Barro Preto, Santa Lúcia e Cidade Jardim, além de bairros das regiões Oeste, Noroeste e do Barreiro, como Buritis, Prado, Carlos Prates e Tirol.
Segundo a companhia, imóveis com caixa d'água podem não sentir os efeitos da interrupção. A orientação é usar a água de forma racional até a normalização.
Bairros afetados
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Alpes
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Alto Barroca
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Ambrosina
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Aparecida
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Apia
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Barão Homem de Melo I, III e IV
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Barro Preto
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Barroca
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Betânia
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Bom Jesus
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Bonfim
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Buritis
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Calafate
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Carlos Prates
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Centro
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Chácara Leonina
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Cidade Jardim
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Cinquentenário
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Conjunto Betânia
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Conjunto Santa Maria
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Coração de Jesus
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Das Indústrias I
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Estoril
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Estrela do Oriente
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Gameleira
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Grajaú
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Guarata
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Gutierrez
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Havaí
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Jardim América
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Lagoinha
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Leonina
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Luxemburgo
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Marajó
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Morro das Pedras
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Nossa Senhora da Conceição
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Nova Granada
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Nova Suíça
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Palmeiras
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Pantanal
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Parque São José
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Pedreira Prado Lopes
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Prado
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Salgado Filho
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Santa Lúcia
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Santa Sofia
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Santo André
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São Bento
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São Cristóvão
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São Jorge I, II e III
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Senhor dos Passos
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Tirol (Barreiro)
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Vila Antena
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Vila Bandeirantes
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Vila Paris
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Vila São Domingos
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