Bairros da Grande BH podem ficar sem água; veja lista

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Copasa informou que devido a problemas no fornecimento de energia elétrica por parte da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o abastecimento de água em alguns bairros de Belo Horizonte, além de Contagem e Ibirité, na região metropolitana, podem apresentar intermitências neste sábado (1°/8).

De acordo com a companhia, a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente, tão logo seja regularizado o fornecimento da eletricidade. A Copasa destaca ainda que imóveis com caixas d’água podem não sofrer impactos.

Veja lista dos bairros afetados:

Belo Horizonte:

Ademar Maldonado,

Alpes,

Alta Tensão,

Alta Tensão I,

Alto das Antenas,

Araguaia,

Átila de Paiva,

Barreiro,

Barreiro de Cima,

Bernadete,

Betânia,

Bonsucesso,

Brasil Industrial,

Buritis,

Cardoso,

Castanheira,

Cdi Jatobá,

Cinquentenário,

Conj. Hab. Vale do Jatobá,

Conjunto Bonsucesso,

Conjunto Jatobá,

Conjunto João Paulo II,

Conjunto Santa Maria,

Conjunto Túnel Ibirité,

Das Indústrias I,

Das Indústrias II,

Das Mansões,

Diamante,

Distrito Industrial do Jatobá,

Ernesto do Nascimento,

Estoril,

Estrela do Oriente,

Flávio Marques Lisboa,

Gutierrez,

Havaí,

Independência,

Itaipu,

Jardim América,

Jardim das Rosas,

Jardim do Vale,

Jardim Liberdade,

Jatobá,

Leonina,

Liberdade,

Lindeia,

Luxemburgo,

Mangueiras,

Marajó,

Marieta II,

Marilândia,

Milionários,

Miramar,

Nova Granada,

Nova Suíssa,

Novo Das Indústrias,

Novo Santa Cecília,

Novo Tirol,

Olaria,

Palmeiras,

Pantanal,

Parque São José,

Petropólis,

Pongelupe,

Resplendor,

Salgado Filho,

Santa Cecília,

Santa Helena,

Santa Lúcia,

Santa Margarida,

Santa Rita,

Santa Sofia,

São Bento,

São Judas Tadeu,

Serra do Curral,

Solar do Barreiro,

Teixeira Dias,

Tirol,

Tirol(Ba),

Urucuia,

Vale do Jatobá,

Ventosa,

Vila Átila de Paiva,

Vila Batik,

Vila Castanheira,

Vila Cemig,

Vila Copasa,

Vila Corumbiara,

Vila Esperança,

Vila Formosa,

Vila Havaí,

Vila Mangueiras,

Vila Marieta,

Vila Nova dos Milionários,

Vila Nova Paraíso,

Vila Pinho,

Vila Piratininga,

Vila Tirol,

Vila Ventosa





Contagem:

Amazonas 1 Seção,

Antônio Cambraia,

Bandeirantes,

Conjunto Parque das Mangueiras,

Industrial 3 Seção,

Industrial Itaú,

Industrial Santa Rita,

Jardim Emaús,

Jardim Industrial,

Santa Maria,

Vila Líder,

Vila Parque Industrial,

Vila Pernambucana,

Vila Presidente Vargas,

Vila Ruy Barbosa,

Vila Vitória





Ibirité: