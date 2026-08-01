Bairros da Grande BH podem ficar sem água; veja lista
Problemas no fornecimento de energia elétrica pode afetar o abastecimento de bairros em BH, Contagem e Ibirité; confira
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A Copasa informou que devido a problemas no fornecimento de energia elétrica por parte da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o abastecimento de água em alguns bairros de Belo Horizonte, além de Contagem e Ibirité, na região metropolitana, podem apresentar intermitências neste sábado (1°/8).
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De acordo com a companhia, a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente, tão logo seja regularizado o fornecimento da eletricidade. A Copasa destaca ainda que imóveis com caixas d’água podem não sofrer impactos.
Leia Mais
Veja lista dos bairros afetados:
Belo Horizonte:
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Ademar Maldonado,
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Alpes,
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Alta Tensão,
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Alta Tensão I,
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Alto das Antenas,
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Araguaia,
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Átila de Paiva,
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Barreiro,
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Barreiro de Cima,
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Bernadete,
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Betânia,
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Bonsucesso,
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Brasil Industrial,
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Buritis,
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Cardoso,
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Castanheira,
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Cdi Jatobá,
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Cinquentenário,
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Conj. Hab. Vale do Jatobá,
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Conjunto Bonsucesso,
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Conjunto Jatobá,
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Conjunto João Paulo II,
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Conjunto Santa Maria,
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Conjunto Túnel Ibirité,
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Das Indústrias I,
-
Das Indústrias II,
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Das Mansões,
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Diamante,
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Distrito Industrial do Jatobá,
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Ernesto do Nascimento,
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Estoril,
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Estrela do Oriente,
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Flávio Marques Lisboa,
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Gutierrez,
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Havaí,
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Independência,
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Itaipu,
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Jardim América,
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Jardim das Rosas,
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Jardim do Vale,
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Jardim Liberdade,
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Jatobá,
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Leonina,
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Liberdade,
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Lindeia,
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Luxemburgo,
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Mangueiras,
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Marajó,
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Marieta II,
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Marilândia,
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Milionários,
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Miramar,
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Nova Granada,
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Nova Suíssa,
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Novo Das Indústrias,
-
Novo Santa Cecília,
-
Novo Tirol,
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Olaria,
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Palmeiras,
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Pantanal,
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Parque São José,
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Petropólis,
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Pongelupe,
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Resplendor,
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Salgado Filho,
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Santa Cecília,
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Santa Helena,
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Santa Lúcia,
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Santa Margarida,
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Santa Rita,
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Santa Sofia,
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São Bento,
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São Judas Tadeu,
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Serra do Curral,
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Solar do Barreiro,
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Teixeira Dias,
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Tirol,
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Tirol(Ba),
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Urucuia,
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Vale do Jatobá,
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Ventosa,
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Vila Átila de Paiva,
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Vila Batik,
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Vila Castanheira,
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Vila Cemig,
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Vila Copasa,
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Vila Corumbiara,
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Vila Esperança,
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Vila Formosa,
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Vila Havaí,
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Vila Mangueiras,
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Vila Marieta,
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Vila Nova dos Milionários,
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Vila Nova Paraíso,
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Vila Pinho,
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Vila Piratininga,
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Vila Tirol,
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Vila Ventosa
Contagem:
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Amazonas 1 Seção,
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Antônio Cambraia,
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Bandeirantes,
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Conjunto Parque das Mangueiras,
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Industrial 3 Seção,
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Industrial Itaú,
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Industrial Santa Rita,
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Jardim Emaús,
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Jardim Industrial,
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Santa Maria,
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Vila Líder,
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Vila Parque Industrial,
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Vila Pernambucana,
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Vila Presidente Vargas,
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Vila Ruy Barbosa,
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Vila Vitória
Ibirité:
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Águia Dourada,
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Ideal,
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Itaipu,
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Los Angeles,
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Marilândia,
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Parque Elizabeth,
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Piratininga,
-
Serra Dourada,
-
Sol Nascente,
-
Vila dos Operários,
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Washington Pires