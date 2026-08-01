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ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Bairros da Grande BH podem ficar sem água; veja lista

Problemas no fornecimento de energia elétrica pode afetar o abastecimento de bairros em BH, Contagem e Ibirité; confira

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
01/08/2026 17:57

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Torneira
A Copasa destaca que imóveis com caixas d’água podem não sofrer impactos crédito: Reprodução/Agência Brasil

A Copasa informou que devido a problemas no fornecimento de energia elétrica por parte da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o abastecimento de água em alguns bairros de Belo Horizonte, além de Contagem e Ibirité, na região metropolitana, podem apresentar intermitências neste sábado (1°/8). 

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De acordo com a companhia, a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente, tão logo seja regularizado o fornecimento da eletricidade. A Copasa destaca ainda que imóveis com caixas d’água podem não sofrer impactos.

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Veja lista dos bairros afetados: 

Belo Horizonte: 

  • Ademar Maldonado, 

  • Alpes, 

  • Alta Tensão, 

  • Alta Tensão I, 

  • Alto das Antenas, 

  • Araguaia, 

  • Átila de Paiva, 

  • Barreiro, 

  • Barreiro de Cima, 

  • Bernadete, 

  • Betânia, 

  • Bonsucesso, 

  • Brasil Industrial, 

  • Buritis, 

  • Cardoso, 

  • Castanheira, 

  • Cdi Jatobá, 

  • Cinquentenário, 

  • Conj. Hab. Vale do Jatobá, 

  • Conjunto Bonsucesso, 

  • Conjunto Jatobá, 

  • Conjunto João Paulo II, 

  • Conjunto Santa Maria, 

  • Conjunto Túnel Ibirité, 

  • Das Indústrias I, 

  • Das Indústrias II, 

  • Das Mansões, 

  • Diamante, 

  • Distrito Industrial do Jatobá, 

  • Ernesto do Nascimento, 

  • Estoril, 

  • Estrela do Oriente, 

  • Flávio Marques Lisboa, 

  • Gutierrez, 

  • Havaí, 

  • Independência, 

  • Itaipu, 

  • Jardim América, 

  • Jardim das Rosas, 

  • Jardim do Vale, 

  • Jardim Liberdade, 

  • Jatobá, 

  • Leonina, 

  • Liberdade, 

  • Lindeia, 

  • Luxemburgo, 

  • Mangueiras, 

  • Marajó, 

  • Marieta II, 

  • Marilândia, 

  • Milionários, 

  • Miramar, 

  • Nova Granada, 

  • Nova Suíssa, 

  • Novo Das Indústrias, 

  • Novo Santa Cecília, 

  • Novo Tirol, 

  • Olaria, 

  • Palmeiras, 

  • Pantanal, 

  • Parque São José, 

  • Petropólis, 

  • Pongelupe, 

  • Resplendor, 

  • Salgado Filho, 

  • Santa Cecília, 

  • Santa Helena, 

  • Santa Lúcia, 

  • Santa Margarida, 

  • Santa Rita, 

  • Santa Sofia, 

  • São Bento, 

  • São Judas Tadeu, 

  • Serra do Curral, 

  • Solar do Barreiro, 

  • Teixeira Dias, 

  • Tirol, 

  • Tirol(Ba), 

  • Urucuia, 

  • Vale do Jatobá, 

  • Ventosa, 

  • Vila Átila de Paiva, 

  • Vila Batik, 

  • Vila Castanheira, 

  • Vila Cemig,

  • Vila Copasa, 

  • Vila Corumbiara, 

  • Vila Esperança, 

  • Vila Formosa, 

  • Vila Havaí, 

  • Vila Mangueiras, 

  • Vila Marieta, 

  • Vila Nova dos Milionários, 

  • Vila Nova Paraíso, 

  • Vila Pinho, 

  • Vila Piratininga, 

  • Vila Tirol, 

  • Vila Ventosa


Contagem: 

  • Amazonas 1 Seção, 

  • Antônio Cambraia, 

  • Bandeirantes, 

  • Conjunto Parque das Mangueiras, 

  • Industrial 3 Seção, 

  • Industrial Itaú, 

  • Industrial Santa Rita, 

  • Jardim Emaús, 

  • Jardim Industrial, 

  • Santa Maria, 

  • Vila Líder, 

  • Vila Parque Industrial, 

  • Vila Pernambucana, 

  • Vila Presidente Vargas, 

  • Vila Ruy Barbosa, 

  • Vila Vitória


Ibirité:  

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