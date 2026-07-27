Falta d'água: bairros da Grande BH podem ser afetados nesta semana
Manutenções da Copasa podem causar intermitência no fornecimento de água em bairros da Região Metropolitana
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Moradores de bairros de Sabará e Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderão enfrentar intermitência no abastecimento de água ao longo desta semana devido a manutenções operacionais programadas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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De acordo com a companhia, os serviços são necessários para a realização de intervenções na rede de abastecimento.
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Em Sabará, o abastecimento poderá apresentar intermitência das 5h de terça-feira (28/7) até as 6h de quarta (29/7).
Já em Ribeirão das Neves, a intermitência está prevista das 5h de quinta-feira (30/7) até as 9h de sexta (31/7).
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A companhia ressalta que o fornecimento de água será normalizado de forma gradativa após a conclusão dos serviços; imóveis com caixas d’água podem não ser impactados.
Bairros que serão afetados pela falta d'água em Sabará
- Adelmolândia
- Adelmolândia II
- Alto Bela Vista
- Alto do Fidalgo
- Arraial Velho
- Conjunto Habitacional Morada da Serra
- Córrego da Ilha
- Distrito Industrial Operário Raimundo Fantini
- Esplanada
- Fogo Apagou
- Galego
- Morro da Cruz
- Nossa Senhora do Ó
- Vila Francisco de Moura
- Vila Santo Antônio de Pádua
Bairros que serão afetados pela falta d'água em Ribeirão das Neves
- Alterosa
- Conjunto Habitacional Henrique Sapori
- Fazenda Castro
- Florença
- San Genaro
- Vale da Prata
- Veneza
- Vila Henrique Sapori