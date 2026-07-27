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MANUTENÇÃO PROGRAMADA

Falta d'água: bairros da Grande BH podem ser afetados nesta semana

Manutenções da Copasa podem causar intermitência no fornecimento de água em bairros da Região Metropolitana

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
27/07/2026 09:30

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Torneira pingando água
Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: Reprodução/Flickr

Moradores de bairros de Sabará e Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderão enfrentar intermitência no abastecimento de água ao longo desta semana devido a manutenções operacionais programadas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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De acordo com a companhia, os serviços são necessários para a realização de intervenções na rede de abastecimento. 

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Em Sabará, o abastecimento poderá apresentar intermitência das 5h de terça-feira (28/7) até as 6h de quarta (29/7).

Já em Ribeirão das Neves, a intermitência está prevista das 5h de quinta-feira (30/7) até as 9h de sexta (31/7).

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A companhia ressalta que o fornecimento de água será normalizado de forma gradativa após a conclusão dos serviços; imóveis com caixas d’água podem não ser impactados.

Bairros que serão afetados pela falta d'água em Sabará

  • Adelmolândia
  • Adelmolândia II
  • Alto Bela Vista
  • Alto do Fidalgo
  • Arraial Velho
  • Conjunto Habitacional Morada da Serra
  • Córrego da Ilha
  • Distrito Industrial Operário Raimundo Fantini
  • Esplanada
  • Fogo Apagou
  • Galego
  • Morro da Cruz
  • Nossa Senhora do Ó
  • Vila Francisco de Moura
  • Vila Santo Antônio de Pádua

Bairros que serão afetados pela falta d'água em Ribeirão das Neves 

  • Alterosa
  • Conjunto Habitacional Henrique Sapori
  • Fazenda Castro
  • Florença
  • San Genaro
  • Vale da Prata
  • Veneza
  • Vila Henrique Sapori

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