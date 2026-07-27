Falta d'água: bairros da Grande BH podem ser afetados nesta semana

Moradores de bairros de Sabará e Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderão enfrentar intermitência no abastecimento de água ao longo desta semana devido a manutenções operacionais programadas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

De acordo com a companhia, os serviços são necessários para a realização de intervenções na rede de abastecimento.

Em Sabará, o abastecimento poderá apresentar intermitência das 5h de terça-feira (28/7) até as 6h de quarta (29/7).

Já em Ribeirão das Neves, a intermitência está prevista das 5h de quinta-feira (30/7) até as 9h de sexta (31/7).

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A companhia ressalta que o fornecimento de água será normalizado de forma gradativa após a conclusão dos serviços; imóveis com caixas d’água podem não ser impactados.

Bairros que serão afetados pela falta d'água em Sabará

Adelmolândia

Adelmolândia II

Alto Bela Vista

Alto do Fidalgo

Arraial Velho

Conjunto Habitacional Morada da Serra

Córrego da Ilha

Distrito Industrial Operário Raimundo Fantini

Esplanada

Fogo Apagou

Galego

Morro da Cruz

Nossa Senhora do Ó

Vila Francisco de Moura

Vila Santo Antônio de Pádua

Bairros que serão afetados pela falta d'água em Ribeirão das Neves