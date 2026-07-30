BH: 60 bairros podem ficar sem água nesta quinta-feira (30/7); veja lista
Segundo a Copasa, intermitência se deve a manutenção operacional emergencial
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O abastecimento de água pode ser interrompido em 60 bairros de Belo Horizonte nesta quinta-feira (30/7). A informação foi dada pela Copasa, que justificou a intermitência devido a manutenção operacional emergencial.
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Segundo a companhia, a previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da noite do mesmo dia (30/07).
Em sua maioria, os bairros atingidos pertencem as regiões Oeste e Noroeste da capital mineira. A Copasa destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.
Quais bairros serão atingidos?
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Alpes
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Alto Barroca
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Ambrosina
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Aparecida
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Ápia
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Barão Homem de Melo I
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Barão Homem de Melo III
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Barão Homem de Melo IV
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Barro Preto
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Barroca
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Betânia
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Bom Jesus
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Bonfim
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Buritis
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Calafate
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Carlos Prates
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Centro
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Chácara Leonina
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Cidade Jardim
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Cinquentenário
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Conjunto Betânia
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Conjunto Santa Maria
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Coração de Jesus
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das Indústrias I
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Estoril
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Estrela do Oriente
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Gameleira
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Grajaú
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Guaratã
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Gutierrez
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Havaí
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Jardim América
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Lagoinha
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Leonina
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Luxemburgo
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Marajó
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Morro das Pedras
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Nossa Senhora da Conceição
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Nova Granada
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Nova Suíssa
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Palmeiras
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Pantanal
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Parque São José
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Pedreira Prado Lopes
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Prado
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Salgado Filho
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Santa Lúcia
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Santa Sofia
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Santo André
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São Bento
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São Cristóvão
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São Jorge I
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São Jorge II
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São Jorge III
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Senhor dos Passos
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Vila Antena
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Vila Bandeirantes
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Vila Paris
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Vila São Domingos
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