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ABASTECIMENTO INTERROMPIDO

BH: 60 bairros podem ficar sem água nesta quinta-feira (30/7); veja lista

Segundo a Copasa, intermitência se deve a manutenção operacional emergencial

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/07/2026 16:01

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Válvula de pressão ganha espaço em residências como solução para melhorar vazão de água em chuveiros e torneiras
Bairros pertencem as regiões Oeste e Noroeste de BH crédito: Portal Giro 10

O abastecimento de água pode ser interrompido em 60 bairros de Belo Horizonte nesta quinta-feira (30/7). A informação foi dada pela Copasa, que justificou a intermitência devido a manutenção operacional emergencial.

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Segundo a companhia, a previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da noite do mesmo dia (30/07).

Em sua maioria, os bairros atingidos pertencem as regiões Oeste e Noroeste da capital mineira. A Copasa destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos. 

Quais bairros serão atingidos?

  • Alpes

  • Alto Barroca

  • Ambrosina

  • Aparecida

  • Ápia

  • Barão Homem de Melo I

  • Barão Homem de Melo III

  • Barão Homem de Melo IV

  • Barro Preto

  • Barroca

  • Betânia

  • Bom Jesus

  • Bonfim

  • Buritis

  • Calafate

  • Carlos Prates

  • Centro

  • Chácara Leonina

  • Cidade Jardim

  • Cinquentenário

  • Conjunto Betânia

  • Conjunto Santa Maria

  • Coração de Jesus

  • das Indústrias I

  • Estoril

  • Estrela do Oriente

  • Gameleira

  • Grajaú

  • Guaratã

  • Gutierrez

  • Havaí

  • Jardim América

  • Lagoinha

  • Leonina

  • Luxemburgo

  • Marajó

  • Morro das Pedras

  • Nossa Senhora da Conceição

  • Nova Granada

  • Nova Suíssa

  • Palmeiras

  • Pantanal

  • Parque São José

  • Pedreira Prado Lopes

  • Prado

  • Salgado Filho

  • Santa Lúcia

  • Santa Sofia

  • Santo André

  • São Bento

  • São Cristóvão

  • São Jorge I

  • São Jorge II

  • São Jorge III

  • Senhor dos Passos

  • Vila Antena

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