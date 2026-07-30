BH: 60 bairros podem ficar sem água nesta quinta-feira (30/7); veja lista

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O abastecimento de água pode ser interrompido em 60 bairros de Belo Horizonte nesta quinta-feira (30/7). A informação foi dada pela Copasa, que justificou a intermitência devido a manutenção operacional emergencial.

Segundo a companhia, a previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da noite do mesmo dia (30/07).

Em sua maioria, os bairros atingidos pertencem as regiões Oeste e Noroeste da capital mineira. A Copasa destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Quais bairros serão atingidos?