Bairros de BH podem ficar sem água e energia neste final de semana; confira

O fim de semana pode ser de torneira seca para moradores de seis bairros de Belo Horizonte. A Copasa informou que uma manutenção programada pela Cemig na rede elétrica poderá provocar intermitência no abastecimento de água em regiões da capital mineira neste domingo (2/8).

Segundo a companhia, a intermitência pode ocorrer entre as 9h e as 22h. Após a conclusão dos serviços, o fornecimento de água será restabelecido de forma gradativa.

Imóveis que possuem caixas d’água podem não sofrer impactos durante o período de intermitência.

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A orientação é para que os moradores façam uso consciente da água, evitando desperdícios até que o abastecimento seja totalmente normalizado.

Bairros que serão afetados pela falta d'água