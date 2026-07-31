Bairros de BH podem ficar sem água e energia neste final de semana; confira
Manutenção programada da Cemig pode causar intermitência no abastecimento de água e interrupção de energia na capital mineira
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O fim de semana pode ser de torneira seca para moradores de seis bairros de Belo Horizonte. A Copasa informou que uma manutenção programada pela Cemig na rede elétrica poderá provocar intermitência no abastecimento de água em regiões da capital mineira neste domingo (2/8).
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Segundo a companhia, a intermitência pode ocorrer entre as 9h e as 22h. Após a conclusão dos serviços, o fornecimento de água será restabelecido de forma gradativa.
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Imóveis que possuem caixas d’água podem não sofrer impactos durante o período de intermitência.
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A orientação é para que os moradores façam uso consciente da água, evitando desperdícios até que o abastecimento seja totalmente normalizado.
Bairros que serão afetados pela falta d'água
- Califórnia
- Camargos
- Maravilha
- Santa Maria
- Sport Club
- Vila Virgínia