Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h. O aviso, divulgado pela Defesa Civil municipal, é válido até as 8h de quinta-feira (26/11). Diante da possibilidade de temporais, a orientação é redobrar a atenção no trânsito, evitar áreas sujeitas a alagamentos e manter distância de córregos e ribeirões durante os períodos de chuva intensa.



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A Defesa Civil também recomenda que motoristas não estacionem nem se abriguem debaixo de árvores, devido ao risco de quedas provocadas pela força dos ventos. Ruas com histórico de inundação devem ser evitadas, assim como travessias por trechos alagados. Crianças não devem brincar em enxurradas ou nas proximidades de cursos d'água.



Outro ponto de atenção são as áreas de encostas e morros, que podem apresentar riscos durante episódios de chuva intensa. Moradores devem observar possíveis sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes das casas, fendas e depressões no terreno ou o aparecimento de minas d'água. Caso identifiquem alguma dessas situações, a recomendação é comunicar imediatamente a Defesa Civil, pelo telefone 199.



Em caso de queda de cabos elétricos, a população não deve se aproximar dos fios rompidos. A ocorrência deve ser informada à Cemig, pelo número 116, ou à Defesa Civil. Durante tempestades com raios, também é importante evitar permanecer em áreas abertas e não utilizar equipamentos elétricos.



Como receber os alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem acompanhar os avisos meteorológicos e as orientações preventivas da Defesa Civil por diferentes canais. Um deles é o canal público do órgão no WhatsApp, disponível pelo link https://bit.ly/DefesaCivilBH.



Outra opção é o serviço gratuito de mensagens de texto (SMS). Para receber os comunicados, basta enviar o CEP da rua onde mora para o número 40199. Após o envio, uma mensagem de confirmação será encaminhada ao celular.



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Os alertas também são publicados nos perfis oficiais da Defesa Civil nas redes sociais Instagram, Facebook e X, além do canal público do Telegram, identificado como defesacivilbh.