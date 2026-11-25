Rua em BH muda de nome para homenagear gari assassinado
Laudemir de Souza Fernandes foi morto a tiros durante uma discussão de trânsito em agosto de 2025
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A Rua Nove, no Bairro Vila Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte, passará a se chamar Rua Laudemir de Souza Fernandes, em homenagem ao gari assassinado a tiros durante uma discussão de trânsito em agosto de 2025. A mudança foi oficializada por lei sancionada pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil) e publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quarta-feira (25/11).
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A homenagem foi proposta pelo vereador Dr. Bruno Pedralva (PT), por meio do Projeto de Lei nº 895/26. A Lei nº 12.190 determina que a via, também identificada como Rua 4.394 e conhecida popularmente como Rua Nove, receba o nome do trabalhador.
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Laudemir tinha 44 anos e trabalhava na coleta de lixo quando foi morto, em 11 de agosto de 2025. O crime ocorreu na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, também na Região Oeste da capital, durante uma discussão envolvendo o caminhão de limpeza urbana.
Na ocasião, o caminhão estava parado para permitir a passagem de outros carros quando o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, que dirigia um BYD cinza, teria se irritado com a situação. Segundo testemunhas, ele ameaçou atirar na motorista do caminhão. Laudemir e colegas de trabalho tentaram acalmar o homem, mas Renê desceu do carro armado e atirou contra o gari.
O tiro atingiu a região do abdômen. Laudemir foi socorrido por policiais militares e levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas morreu no hospital. O empresário foi preso horas depois, em uma academia.
Empresário confessou o crime
Inicialmente, Renê negou ter atirado. Uma semana depois, em 18 de agosto de 2025, confessou o assassinato em interrogatório na Polícia Civil. Ele alegou que atirou contra o trabalhador por causa da discussão de trânsito.
As investigações também apontaram que a arma usada no crime pertencia à esposa do empresário, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira.
Renê vai a júri popular por homicídio triplamente qualificado. A esposa dele também se tornou ré, acusada de emprestar ao marido a arma usada no crime.
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria
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