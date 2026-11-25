Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (25/11) a Operação Húbris, com bloqueio de até R$ 2 bilhões, para desarticular uma organização criminosa que atua na extração clandestina, transporte, beneficiamento e comercialização de minério de ferro em Minas Gerais. A operação ocorreu depois de a reportagem do Estado de Minas denunciar a devastação e a extração clandestina de minério de ferro em vários destes alvos, bem como seus esquemas, nas edições de 13 e 14 de outubro de 2026.

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Na ofensiva, 230 policiais federais e 20 servidores da Controladoria-Geral da União (CGU) cumprem oito mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e mais de 50 ordens de busca e apreensão em endereços residenciais e empresariais. A ação conta com apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal, a partir de decisões da 1ª e da 2ª Varas Federais Criminais de Belo Horizonte.

Os investigados respondem por usurpação de bens da União, extração de recursos minerais sem autorização, organização criminosa, lavagem de dinheiro e possíveis crimes contra a Administração Pública.

Levantamentos periciais baseados em movimentações financeiras e parâmetros técnicos estimam que 5,74 milhões de toneladas de minério tenham sido beneficiadas irregularmente, somando R$ 2 bilhões.

As apurações abrangem pontos ao longo da BR-040 e nas regiões de Olhos d’Água, Rancho do Boi, Água Limpa, Vale do Sol, Serra da Piedade e Mina Várzea do Lopes. Também há alvos em Nova Lima, Itabirito, Caeté, Sabará, Morro do Pilar, São Gonçalo do Rio Abaixo, Passa Tempo, Catas Altas e Alvinópolis.

Em outubro, o EM já havia revelado rombos de até 50 metros de altura e milhões de reais extraídos apenas no trecho entre Olhos d'Água e Água Limpa.

Para a corporação, a retirada ilegal às margens da BR-040 traz perigo imediato. "A extração irregular nas proximidades da rodovia assume especial gravidade diante dos riscos à estabilidade das encostas, da possibilidade de deslizamentos e desmoronamentos e das consequências para a segurança dos milhares de usuários que circulam diariamente", informou a PF.

No mês passado, a reportagem mostrou cavas a seis metros do acostamento e paredões trincados prestes a ceder na região.

Além dos danos no entorno da rodovia, os investigadores identificaram indícios de exploração irregular na região da Serra da Piedade, importante referência ambiental, histórica, cultural e religiosa de Minas Gerais.

O avanço clandestino sobre áreas protegidas e mananciais segue o mesmo padrão denunciado pelo EM na Serra do Cachimbo e na Serra da Moeda, onde espécies ameaçadas de extinção e nascentes foram atingidas.

Segundo a investigação, o grupo simulava obras de terraplanagem, estabilização de encostas, recuperação de áreas degradadas, construção de empreendimentos e intervenções em terrenos particulares para dar aparência legal à lavra clandestina.

O artifício confirma o alerta feito ao EM pelo ambientalista Felipe Gomes, que denunciou o uso de tapumes e pedidos falsos de recuperação ambiental para esconder o roubo de minério.

Quem são os alvos?

A ofensiva vai além dos chamados "piratas do minério" — conhecidos na região metropolitana como "barranqueiros" — e atinge atravessadores, transportadores, beneficiadores, intermediários comerciais e operadores financeiros. Ainda não foram divulgados os nomes dos alvos e empreendimentos.

Conforme explicou o advogado criminalista João Rassi ao Estado de Minas, o escoamento desse material no mercado formal depende justamente de certificados falsos ou duplicados de cargas lícitas.

De acordo com os investigadores, o esquema funciona com divisão de tarefas entre diferentes segmentos empresariais.

"São igualmente investigados possíveis mecanismos de ocultação patrimonial, utilização de empresas e interpostas pessoas, emissão de documentos fiscais fraudulentos e circulação de expressivos volumes financeiros, além de possíveis ilícitos envolvendo agentes públicos e interferências na fiscalização", afirma a PF.

A corrupção de servidores e a falta de rastreabilidade da carga também haviam sido apontadas pela deputada federal Duda Salabert (PSOL) e por ambientalistas nas reportagens de outubro. Na ocasião, a parlamentar cobrou a criação de um documento de origem para impedir que o minério clandestino fosse "esquentado" por empresas regulares ao longo da cadeia produtiva.

O inquérito federal detectou ainda uma forte expansão das Unidades de Tratamento de Minérios (UTMs) em Minas Gerais acompanhada de falhas graves de controle. Enquanto entre 2012 e 2019 houve 38 licenciamentos ambientais deferidos para essas estruturas, entre 2020 e junho de 2026 o número saltou para 155 — sendo que, apenas em 2020, o volume foi 4,6 vezes maior que a média anual anterior.



A Polícia Federal apontou ausência de comprovação de vistorias presenciais, prorrogações indevidas de licenças e falhas na conferência da origem e do destino do minério. "Na prática, a existência de uma licença ambiental para beneficiamento não garante que a matéria-prima recebida tenha sido extraída legalmente. Essa deficiência estrutural favorece atravessadores e sustenta a mineração clandestina", indica a PF.

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Batizada de Húbris — conceito grego ligado à desmedida, arrogância e excesso que ultrapassa limites —, a operação expõe o alcance de um crime que, segundo estimativas de ativistas ouvidas pelo **EM**, movimentou mais de R$ 700 milhões desde 2022 em apenas cinco pontos entre Belo Horizonte e Itabirito.

Os números da Operação Húbris

Bloqueio judicial: até R$ 2 bilhões em bens, direitos e valores

até R$ 2 bilhões em bens, direitos e valores Volume investigado: 5,74 milhões de toneladas de minério beneficiadas irregularmente

5,74 milhões de toneladas de minério beneficiadas irregularmente Mandados de prisão: oito preventivas e duas temporárias

oito preventivas e duas temporárias Buscas e apreensões: mais de 50 endereços residenciais e empresariais

mais de 50 endereços residenciais e empresariais Efetivo mobilizado: 230 policiais federais e 20 servidores da CGU

230 policiais federais e 20 servidores da CGU Licenciamentos de UTMs: salto de 38 entre 2012 e 2019 para 155 entre 2020 e junho de 2026

Como funcionava o esquema da mineração clandestina