Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A diarista Paola Stefany Neto Cirino, acusada de matar um casal de idosos no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, afirmou que ouviu vozes que pediam sangue no dia dos assassinatos. A declaração foi feita durante audiência de instrução do processo, nesta terça-feira (24/11), no Fórum de Belo Horizonte.

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Segundo informações da assessoria do fórum, a ré contou que chegou ao apartamento das vítimas por volta das 7h de 29 de junho de 2026. Ela afirmou que foi recebida cordialmente pela empresária Maria Clotilde, que lhe ofereceu café e disse que preparava o almoço para todos, incluindo a diarista.

Paola relatou que Maria Clotilde estava vendendo alguns objetos em razão de uma mudança e que a ajudou a embalar os itens e a colocar preços em alguns deles.

Por volta das 11h30, segundo a acusada, a empresária pediu que ela adiantasse a organização e a limpeza da suíte do casal. Ao entrar no quarto, Paola disse ter visto dinheiro em espécie e outros objetos de valor.

A partir desse momento, afirmou não se lembrar claramente do que aconteceu, incluindo a suposta administração de medicamentos no suco das vítimas e as agressões contra o casal. Segundo seu relato, começou a ouvir vozes que pediam sangue e a visualizar um caixão branco. As vozes diziam que, se não fosse o sangue do casal, seria o de seu filho.

A diarista disse se recordar apenas de ter esfaqueado Maria Clotilde e de a idosa ter tentado se defender. Ao recuperar a consciência, afirmou ter visto o sangue e os corpos das vítimas. Também relatou que abraçou o corpo da empresária, beijou-o e pediu perdão.

Depois dos assassinatos, Paola contou que ficou assistindo a um jogo da Seleção Brasileira. As vozes, segundo ela, passaram a ordenar que tirasse a própria vida, jogando-se pela janela.

Durante o depoimento, a ré afirmou que telefonou para Vinicius Mitre, responsável por indicá-la para trabalhar na residência do casal. Na ligação, disse apenas que havia terminado a faxina, sem revelar o que tinha acontecido. Ela também contou que estava começando um relacionamento com ele.

Venda de objetos e fuga para Itabira

Sobre os pertences retirados do apartamento, Paola afirmou que vendeu os objetos na região da Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte. Disse não conhecer os compradores, entre eles um homem que utilizou os cartões de crédito das vítimas e dividiu com ela os valores obtidos.

A acusada relatou que seguiu para Itabira, na Região Central de Minas Gerais, porque tinha parentes na cidade e queria proteger o filho. Segundo ela, ao ver familiares na televisão, já havia decidido se entregar, antes mesmo da chegada dos policiais.

Paola também afirmou que tentou suicídio na prisão depois de voltar a ouvir as mesmas vozes que, segundo seu relato, escutou no dia dos assassinatos. Ela disse que estava em uma sala isolada porque havia agredido outra detenta.

“Não estou com os meus remédios certos, por isso fico ansiosa e agressiva”, declarou.

O crime

Paola confessou ter matado o casal de idosos Cláudio Atala, de 75 anos, e Maria Clotilde, de 76. Os corpos foram encontrados em 30 de junho, no apartamento onde as vítimas moravam, no Bairro São Pedro. A diarista foi presa três dias depois.

Em depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na época da investigação, a suspeita contou que havia sido contratada para limpar o imóvel e recebido elogios pelos serviços prestados à família.

Ela afirmou que decidiu furtar joias, relógios e dinheiro depois de encontrar os objetos no quarto do casal. Inicialmente, segundo a versão apresentada à polícia, pretendia dopar os idosos para facilitar o furto. Para isso, teria misturado quatro comprimidos de um medicamento de uso controlado a um suco preparado no liquidificador.

As investigações apontaram que, cerca de 30 minutos depois, as vítimas começaram a apresentar sonolência. A polícia apreendeu aproximadamente 50 comprimidos da mesma substância na bolsa da investigada.

De acordo com a versão apresentada por Paola, Cláudio acordou enquanto ela recolhia os pertences. A diarista afirmou que pegou uma faca na cozinha para ameaçá-lo, mas o advogado reagiu e acabou esfaqueado. O exame pericial identificou mais de 40 perfurações no corpo da vítima.

Maria Clotilde, conforme o relato da acusada, ainda estava sob efeito do medicamento quando foi morta. Na ocasião, Paola também alegou ouvir vozes que ordenavam que matasse o casal.

A PCMG informou que, depois dos assassinatos, a investigada tomou banho no apartamento, lavou a faca utilizada no crime, vestiu roupas de uma das vítimas e deixou o imóvel levando aproximadamente R$ 18 mil, além de joias e relógios. Parte do dinheiro obtido com a venda dos objetos foi recuperada.

Motivação financeira

Após deixar o apartamento, Paola pediu uma corrida por aplicativo e seguiu de carro até a Praça Sete. A Polícia Civil solicitou que o motorista fosse ouvido durante as investigações.

À polícia, a diarista declarou que cometeu os assassinatos por interesse financeiro. Segundo ela, mesmo depois de quitar uma dívida de R$ 40 mil com agiotas, queria mais dinheiro para “curtir a vida”.

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A investigada também afirmou ser viciada em jogos de azar, compradora compulsiva e acumuladora de roupas femininas.