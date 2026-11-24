A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Polícia Penal realizaram, na manhã desta terça-feira (24/11), uma operação para apagar pichações associadas a facções criminosas em muros de Formiga, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. A ação contou com a participação de presos, que atuaram na remoção das inscrições.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A operação foi realizada por equipes do 63º Batalhão da Polícia Militar (63º BPM), em parceria com a Polícia Penal e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG).

O objetivo foi identificar e suprimir pichações com símbolos, siglas, inscrições e outras referências relacionadas a facções e organizações criminosas.

Segundo a Polícia Militar, a iniciativa faz parte das "estratégias definidas pelo Estado-Maior da corporação para combater a chamada governança criminal" e tentativas de demarcação territorial por grupos criminosos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A retirada das inscrições busca impedir que espaços públicos sejam utilizados para demonstrar domínio territorial ou intimidar moradores, acrescentou a PM.