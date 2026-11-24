A diarista Paola Stefany Neto Cirino, que confessou ter matado um casal de idosos no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (BH), será interrogada em audiência de instrução do Tribunal de Justiça de Minas de Gerais (TJMG) no decorrer da tarde desta terça-feira (24/11). Além da ré, outras testemunhas prestarão depoimento neste segundo dia de oitivas presenciais.

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Os depoimentos desta fase do júri começaram nessa segunda (23/11), quando seis testemunhas de acusação foram ouvidas e uma foi dispensada.

Entre os depoentes, estavam os investigadores da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), um motorista de aplicativo e um familiar das vítimas. Paola acompanhou as falas por videoconferência, da Abranches Gonçalves, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Nas oitivas de hoje, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa da mulher, que também será interrogada presencialmente no Fórum.

O crime

Paola confessou ter matado o casal de idosos Cláudio Atala, de 75 anos, e Maria Clotilde, de 76, encontrados mortos no apartamento onde moravam, no Bairro São Pedro, em 30 de junho. A prisão da diarista foi feita três dias depois.

Em depoimento dado à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na ocasião, a suspeita contou que tinha sido contratada para fazer a limpeza do apartamento e que havia recebido elogios pelos serviços prestados à família.

Ainda de acordo com a suspeita, a ideia era furtar joias, relógios e dinheiro surgiu durante a faxina, quando encontrou os objetos no quarto do casal. Ela afirmou que inicialmente pretendia dopar os idosos para facilitar o furto e que, para isso, teria misturado quatro comprimidos de um medicamento de uso controlado a um suco preparado no liquidificador.

As investigações da PCMG apontaram que 30 minutos depois, as vítimas começaram a apresentar sonolência. A corporação apreendeu cerca de 50 comprimidos da mesma substância na bolsa da investigada.

Cláudio Atala teria acordado enquanto Paola recolhia os pertences. A diarista afirmou que pegou uma faca na cozinha para ameaçá-lo, mas o advogado reagiu e acabou esfaqueado. O exame pericial identificou mais de 40 perfurações no corpo da vítima.

Sobre Maria Clotilde, a acusada disse que a idosa ainda estava sob efeito do medicamento quando foi morta. A suspeita alegou que ouvia "vozes" que mandavam matar o casal.

A PCMG afirmou que, após os assassinatos, a investigada tomou banho no apartamento, lavou a faca utilizada no crime, vestiu roupas de uma das vítimas e deixou o imóvel levando cerca de R$ 18 mil, além de joias e relógios. Parte do dinheiro obtido com a venda dos objetos foi recuperada.

Fuga

Depois de sair do apartamento, Paola afirmou que pediu uma corrida por aplicativo e seguiu de carro até a Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte. A PCMG pediu que o condutor do veículo fosse acionado para prestar depoimento na delegacia.

À polícia, a diarista declarou que matou o casal por interesse financeiro. Segundo ela, mesmo depois de quitar uma dívida de R$ 40 mil com agiotas, queria dinheiro para "curtir a vida".

A investigada também afirmou ser viciada em jogos de azar, compradora compulsiva e acumuladora de roupas femininas.

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*Com informações de Larissa Leone