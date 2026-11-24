Um ataque a tiros durante uma comemoração na noite de segunda-feira (23/11) terminou com três homens mortos em uma adega no Conjunto Santa Maria, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Entre as vítimas está o proprietário do estabelecimento, Júlio César dos Santos, de 44 anos, conhecido como Nego Gato, que ganhou notoriedade na capital mineira pela revenda de ingressos para partidas de futebol e grandes eventos. Os outros dois homens assassinados foram identificados como Alex Sander Henrique Martins, de 35, e Maicon Fernando Barbosa, de 34.

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O crime ocorreu por volta das 21h15, na Nego Gato Adega 2, localizada na Rua Rotary Club, na divisa entre o Conjunto Santa Maria e o Bairro Luxemburgo. Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), dois homens encapuzados chegaram ao endereço em um Volkswagen Polo branco, desembarcaram e efetuaram diversos disparos contra as pessoas que estavam no local.

Depois da ação, os suspeitos fugiram em direção à Avenida Raja Gabaglia. A polícia ainda não identificou os responsáveis nem esclareceu o que teria motivado o ataque.

Como aconteceu o crime?

A ocorrência foi comunicada à Polícia Militar às 21h16, apenas um minuto depois dos primeiros registros de disparos. As informações recebidas indicavam que três pessoas haviam sido atingidas por tiros.

Equipes do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) foram enviadas ao endereço. Ao chegarem, os militares encontraram duas vítimas já sem sinais vitais nas proximidades da adega. Uma delas estava caída perto de uma praça em frente ao estabelecimento. A outra foi localizada alguns metros adiante, em uma rua de acesso ao bloco 1.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local e confirmou as duas mortes.

Júlio César também foi atingido durante a ação. Ele chegou a ser socorrido por pessoas que estavam na adega e transportado em um carro particular ao Hospital João XXIII, mas não resistiu. A morte foi confirmada na unidade de saúde.

O ataque aconteceu durante o evento conhecido como "Segunda Sem Lei". Naquela noite, dois amigos de Nego Gato também comemoravam aniversário no estabelecimento.

Carro suspeito foi encontrado no Morro das Pedras

As primeiras diligências policiais se concentraram na identificação dos responsáveis e na localização do veículo utilizado na fuga. Durante as buscas, os militares encontraram um Volkswagen Polo branco abandonado nas proximidades do Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte.

A suspeita inicial da PM é de que o automóvel tenha sido utilizado pelos criminosos. A confirmação da participação do veículo e a identificação de quem estava nele dependem do avanço das investigações.

Outra dificuldade encontrada pelos policiais foi a obtenção de imagens que pudessem ajudar a reconstruir a ação. Militares fizeram buscas por gravações de câmeras de segurança em imóveis vizinhos, mas moradores demonstraram receio de represálias e não disponibilizaram os registros.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para realizar os levantamentos no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, não há confirmação sobre a motivação do triplo homicídio. A possibilidade de envolvimento de facções criminosas ou de um acerto de contas também não foi esclarecida pelas autoridades.

Quem era Nego Gato?

Júlio César dos Santos construiu uma trajetória conhecida no comércio informal de ingressos em Belo Horizonte. Chamado de Nego Gato, ele se tornou uma figura popular principalmente entre torcedores do Atlético, clube pelo qual demonstrava paixão, embora também fosse conhecido pela atuação na comercialização de entradas para outros eventos.

Seu negócio foi além da revenda de ingressos de maneira informal. Para atrair e manter clientes, oferecia facilidades como entrega em domicílio e pagamento com cartão de crédito. Também criou o programa de fidelidade "Gato na Veia", que fazia referência ao apelido e à identificação com o time alvinegro.

Um dos momentos de maior visibilidade de sua atuação ocorreu em 2013, durante a campanha do Atlético na Copa Libertadores. Na final contra o Olimpia, disputada no Mineirão, Nego Gato afirmava ter aproximadamente 8 mil clientes. Para atender à procura por entradas, contava com uma equipe de pessoas encarregadas de enfrentar filas e comprar ingressos.

A popularidade fez com que seu nome ultrapassasse o círculo de torcedores que recorriam diretamente aos seus serviços. Ao longo dos anos, ele passou a ser associado ao comércio de ingressos para partidas de grande procura na capital.

Além da atividade como cambista, Júlio César era proprietário da adega onde ocorreu o ataque que o matou. O estabelecimento funcionava na Rua Rotary Club, no Conjunto Santa Maria.

Prisões e problemas com a Justiça

A trajetória de Nego Gato também foi marcada por episódios envolvendo a Justiça. Em abril de 2013, ele foi preso sob suspeita de participação em um esquema de formação de quadrilha e falsificação de documentos públicos. A ocorrência aconteceu em meio à sua atuação no comércio de ingressos para partidas de futebol e grandes eventos.

Em novembro de 2021, voltou a ser detido durante uma partida entre Atlético e Fluminense. A abordagem ocorreu em frente à sede administrativa do clube, no bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Na ocasião, segundo registros divulgados pela imprensa, ele estava com 17 ingressos que seriam comercializados. Depois de ser encaminhado a uma unidade policial, foi liberado na madrugada seguinte.

Candidatura a vereador foi barrada em 2024

A notoriedade conquistada com a venda de ingressos também levou Júlio César a tentar ingressar na política. Em 2024, ele se filiou ao Progressistas (PP) e registrou candidatura a vereador de Belo Horizonte.

O projeto eleitoral, no entanto, foi interrompido por uma decisão da Justiça Eleitoral. Em 28 de agosto daquele ano, o registro foi indeferido pelo juiz Jair Francisco dos Santos, da 27ª Zona Eleitoral da capital, após um pedido do Ministério Público Eleitoral.

O motivo foi uma condenação por furto registrada em outubro de 2017. A legislação eleitoral estabelece que pessoas condenadas por determinados crimes, em decisão transitada em julgado, ficam inelegíveis pelo período de oito anos, conforme as condições previstas na Lei da Ficha Limpa.

Na análise do registro, a Justiça identificou no cadastro eleitoral de Júlio César uma anotação relacionada à condenação, considerada impeditiva para a disputa daquele ano.

Nego Gato havia declarado apenas um bem à Justiça Eleitoral: um automóvel Hyundai HB20, avaliado em R$ 65 mil. A tentativa de concorrer em 2024 foi sua primeira candidatura a um cargo público.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.