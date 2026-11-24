Uma enxurrada de coloração azul foi registrada por moradores do Bairro Concórdia, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O episódio aconteceu na Rua Operário José Azevedo Filho e gerou questionamentos sobre a origem do material que escorria pela via.

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Em nota, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que uma equipe esteve no local nesta segunda-feira (23/11) e constatou que o material era tinta carregada pela chuva.

A companhia esclareceu que a ocorrência não tem relação com os serviços prestados pela empresa.

Vídeos feitos por moradores no início da tarde mostram a enxurrada azul escorrendo pela Rua Operário José Azevedo Filho, entre as ruas Guanabara e Jaguaribe.

Também houve relatos de que o líquido foi visto na Rua Jacuí. Segundo moradores ouvidos pelo portal O Tempo, o episódio durou cerca de três minutos.

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A Prefeitura de Belo Horizonte também enviou equipes ao local, mas não identificou irregularidades. Até o momento, não há informação sobre a origem da tinta ou sobre possíveis impactos ambientais.