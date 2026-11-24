Noite de festa no distrito de Itapanhoacanga, em Alvorada de Minas, na Região Central do estado, para celebrar a reinauguração oficial da Igreja São José, do século 18, espaço de celebrações religiosas e reunião dos moradores. Fé, alegria e alívio, traduzidos em aplausos e muita emoção, marcaram a cerimônia presidida pelo arcebispo de Diamantina, Dom Darci José Nicioli. “É com alegria que vemos o templo novamente à luz, após seu restauro completo, mais de 15 anos fechado à participação dos fiéis e longe dos ávidos olhares dos visitantes e turistas”, disse o arcebispo.

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Dom Darci destacou a Igreja São José como “um bem religioso e cultural de grandíssimo valor histórico e artístico-arquitetônico”, no qual se vê o forro da nave central, composto por 12 painéis de Manuel Antônio da Fonseca, pintados em 1787, retratando a vida de São José e a infância de Jesus. “A comunidade católica poderá novamente viver os mistérios da fé no templo solenemente dedicado pelo arcebispo de Diamantina e consagrado seu novo altar da celebração”.

Entre os moradores de Itapanhoacanga, a satisfação se multiplica. “Estamos muito felizes, pois nunca perdemos a esperança, durante quase três décadas, de ter nosso bem maior de volta. Muitas pessoas nos ajudaram a concretizar esse sonho”, agradeceu, em nome da comunidade, a professora Silvânia Maria Moreira de Oliveira Reis.

SOLENIDADE A cerimônia começou às 18h, havendo, na sequência, discursos de autoridades e pessoas que contribuíram para a restauração da igreja. Moradores e visitantes viram também a apresentação do Congado Nossa Senhora do Rosário e ouviram o Coral Novo Tempo. No programa, “Aleluia”, de Haendel, “Glória”, de Vivaldi, “Canção dos sinos” e outras músicas referentes ao Natal.



Embora a inauguração oficial ocorra agora, o templo está aberto para missas desde julho. “Por enquanto, só não houve ainda casamentos e batizados”, conta Silvânia, envolvida nas campanhas para restauro desde 1999, quando o Estado de Minas esteve no distrito para documentar a situação precária da construção, que ficou interditada desde 2012 por questão de segurança, e dar voz à população então temerosa do arruinamento do seu bem espiritual, cultural e histórico. Vale explicar que a palavra Itapanhoacanga, de origem indígena, significa “Serra da cabeça preta”.



Na batalha para manter de pé a igreja, estão Geralda Maria Ferreira de Souza Pimenta, a dona Ladica, de 81 anos, e outros conterrâneos. Na cerimônia, Silvânia reverenciou a memória de Maria José Ferreira e Pedro Antônio de Carvalho Filho, o Pedula, igualmente “lutadores em prol do restauro”.

NOVOS DESAFIOS Em 1998, as imagens foram retiradas dos altares e guardadas por medida de segurança. Em seguida, houve obras emergenciais a cargo da Prefeitura de Alvorada de Minas até que em 2000, por pouco templo, o templo ficou aberto.

De acordo com estudos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), responsável pelo tombamento em 1971, a Igreja São José foi erguida como capela filial da matriz da Vila do Príncipe (atual Serro), estando, provavelmente, concluída em 1785, já que em 1787, Manuel Antônio da Fonseca foi contratado para executar a pintura em painéis no forro da nave. A expectativa é que a reinauguração oficial ocorra até o fim do ano.

Ao longo do tempo, o EM acompanhou as idas e vindas de projetos, os altos e baixos de recursos, os desafios e as decisões para salvar o patrimônio. “São muitas histórias e muitos agradecimentos. Agora, começamos nova campanha para comprar os bancos para a igreja. E também para salvar a histórica Capela do Rosário, que abrigou os fiéis durante as obras e necessita de restauro urgente”, conta Silvânia.

Os serviços na São José, patrocinados pela Anglo American, deslancharam há mais de quatro anos com o trabalho do Grupo Oficina de Restauro, tendo à frente o restaurador Adriano Ramos. Tudo acompanhado pelo Iphan, via escritório técnico do Serro, gestão do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, presidido pela empresária Angela Gutierrez, e execução do projeto a cargo da Total Engenharia. Durante a cerimônia desta noite, falaram a presidente da Anglo American, Ana Sanches, o prefeito de Alvorada de Minas, Danilo Cléssio Ferreira, e Angela Gutierrez.

TESOURO SACRO “Durante todo o tempo, foi uma aula de restauração”, diz Adriano Ramos. Entre os destaques da igreja, está o forro, com 12 painéis retangulares, no formato de caixote, narrando a vida do padroeiro. No lado direito da nave (de quem olha para o altar), as pinturas retratam o sonho de São José, a visitação de Maria a Isabel, a fuga para o Egito e Jesus entre os doutores. No meio, as Bodas de Maria e José, Adoração dos pastores, Apresentação de Jesus no templo e a Sagrada família. Já do lado esquerdo, Anunciação, Circuncisão, Adoração dos reis magos eMorte de São José.

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Um fato curioso para visitantes – e inusitado, para a equipe de restauro – marca os painéis. O autor, Manoel Antônio da Fonseca, deixou seu nome registrado no quadro Apresentação no templo: “No ano de 1787, pintou esta pintura Manoel Antônio da Fonseca, por mando do capitão José Pereira Bonjardim, por sua devoção deu as tintas”.