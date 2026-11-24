A superlua iluminou o céu de Belo Horizonte na noite desta terça-feira (24/11). O fenômeno foi registrado pelo Estado de Minas na Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital. Nas imagens, a Lua aparece brilhante entre nuvens e ao lado da cruz que marca um dos pontos turísticos da cidade.

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O fenômeno pode ser observado em todo o território nacional, desde que as condições climáticas sejam favoráveis. De acordo com o Observatório Nacional (ON), o melhor momento para acompanhar o astro é após o pôr do sol, quando a Lua aparece no horizonte.

O fenômeno foi registrado pelo Estado de Minas na Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital Marcos Vieira/EM/DA. Press O fenômeno foi registrado pelo Estado de Minas na Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital Marcos Vieira/EM/DA. Press Voltar Próximo

A fase cheia ocorreu às 11h53 desta terça-feira, no horário de Brasília. Naquele momento, o satélite natural estava a aproximadamente 360.768 quilômetros da Terra.

A superlua acontece quando a Lua cheia coincide com um período de maior proximidade em relação ao planeta. Esse ponto da órbita lunar é chamado de perigeu.

Segundo o Observatório Nacional, a maior aproximação desta vez está prevista para quarta-feira (25), às 18h02.

A instituição utiliza três critérios para classificar uma superlua. O fenômeno desta terça-feira atende ao critério de proximidade de pelo menos 90% do perigeu, mas não aos outros dois: distância igual ou inferior a 360 mil quilômetros no momento da Lua cheia e intervalo de até 12 horas entre a fase cheia e o perigeu.

O termo superlua, vale lembrar, não é uma definição científica reconhecida pela União Astronômica Internacional (IAU). A expressão foi criada em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle.

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A próxima superlua está prevista para 23 de dezembro. Segundo o Observatório Nacional, a Lua cheia deverá ocorrer a 356.740 quilômetros da Terra, com o perigeu no dia seguinte, apenas sete horas depois.