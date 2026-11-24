Dois homens condenados pelo assassinato de um jovem de 26 anos em Ipatinga, no Vale do Aço, tiveram as penas mantidas pela Justiça de Minas Gerais. A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou, por unanimidade, os recursos apresentados pelas defesas e confirmou integralmente a sentença do Tribunal do Júri. As condenações somam 74 anos, 7 meses e 10 dias de prisão.

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O homicídio ocorreu em 28 de janeiro de 2024, no bairro Iguaçu. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime foi motivado por vingança após um desentendimento envolvendo a vítima e a mãe de um dos acusados, durante a cobrança de uma dívida de R$ 200 relacionada ao comércio de entorpecentes.

Conforme as investigações, os dois condenados, com a participação de um adolescente de 17 anos, invadiram a casa da vítima. O homem foi agredido na frente da companheira e de duas crianças da família e, em seguida, retirado à força do imóvel.

Pouco depois, ele foi executado com vários tiros em uma via pública. Segundo o Ministério Público, os disparos também colocaram em risco outros moradores da região.

Quatro dias após o assassinato, os dois homens foram encontrados em Caratinga, também no Vale do Aço, e presos em flagrante por tráfico de drogas.

Penas ultrapassam 74 anos

No julgamento pelo Tribunal do Júri, os réus foram condenados por homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores. Um deles recebeu pena de 42 anos e 10 meses de reclusão. O outro foi sentenciado a 31 anos, 9 meses e 10 dias. Ambos deverão cumprir as penas inicialmente em regime fechado.

As qualificadoras reconhecidas pela Justiça foram motivo torpe, emprego de meio que colocou outras pessoas em risco e recurso que dificultou a defesa da vítima. A condenação por corrupção de menores considerou o envolvimento do adolescente na execução do crime.

Um dos réus também teve reconhecidas agravantes relacionadas à liderança da ação criminosa e ao incentivo à participação do adolescente.

Ao analisar os recursos, os desembargadores rejeitaram os pedidos das defesas, que incluíam alegações de nulidades processuais, anulação do julgamento, afastamento das qualificadoras e redução das penas. O colegiado entendeu que a decisão dos jurados estava amparada pelas provas apresentadas no processo.

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A decisão também manteve a indenização mínima de R$ 20 mil por danos morais aos familiares da vítima. Os dois condenados já estavam presos preventivamente.