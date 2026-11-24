Dupla condenada por matar homem na frente da família perde recurso em MG
TJMG manteve, por unanimidade, penas que somam mais de 74 anos de prisão. Crime ocorreu em Ipatinga, no Vale do Aço, e teria sido motivado por uma cobrança relacionada ao tráfico de drogas
compartilhe
Dois homens condenados pelo assassinato de um jovem de 26 anos em Ipatinga, no Vale do Aço, tiveram as penas mantidas pela Justiça de Minas Gerais. A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou, por unanimidade, os recursos apresentados pelas defesas e confirmou integralmente a sentença do Tribunal do Júri. As condenações somam 74 anos, 7 meses e 10 dias de prisão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O homicídio ocorreu em 28 de janeiro de 2024, no bairro Iguaçu. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime foi motivado por vingança após um desentendimento envolvendo a vítima e a mãe de um dos acusados, durante a cobrança de uma dívida de R$ 200 relacionada ao comércio de entorpecentes.
Leia Mais
Conforme as investigações, os dois condenados, com a participação de um adolescente de 17 anos, invadiram a casa da vítima. O homem foi agredido na frente da companheira e de duas crianças da família e, em seguida, retirado à força do imóvel.
Pouco depois, ele foi executado com vários tiros em uma via pública. Segundo o Ministério Público, os disparos também colocaram em risco outros moradores da região.
Quatro dias após o assassinato, os dois homens foram encontrados em Caratinga, também no Vale do Aço, e presos em flagrante por tráfico de drogas.
Penas ultrapassam 74 anos
No julgamento pelo Tribunal do Júri, os réus foram condenados por homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores. Um deles recebeu pena de 42 anos e 10 meses de reclusão. O outro foi sentenciado a 31 anos, 9 meses e 10 dias. Ambos deverão cumprir as penas inicialmente em regime fechado.
As qualificadoras reconhecidas pela Justiça foram motivo torpe, emprego de meio que colocou outras pessoas em risco e recurso que dificultou a defesa da vítima. A condenação por corrupção de menores considerou o envolvimento do adolescente na execução do crime.
Um dos réus também teve reconhecidas agravantes relacionadas à liderança da ação criminosa e ao incentivo à participação do adolescente.
Ao analisar os recursos, os desembargadores rejeitaram os pedidos das defesas, que incluíam alegações de nulidades processuais, anulação do julgamento, afastamento das qualificadoras e redução das penas. O colegiado entendeu que a decisão dos jurados estava amparada pelas provas apresentadas no processo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A decisão também manteve a indenização mínima de R$ 20 mil por danos morais aos familiares da vítima. Os dois condenados já estavam presos preventivamente.