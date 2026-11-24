A rotina de três famílias do Sul de Minas foi atravessada por uma tragédia na tarde dessa segunda-feira (23/11). Os irmãos Samuel Vilela Figueiredo, de 34 anos, e Tiago Eduardo Figueiredo, de 38, e o funcionário Mateus Martins da Silva, de 31, estavam tentando instalar um padrão de energia em uma fazenda em Serrania quando o poste encostou na rede de alta tensão e eles morreram ao serem atingidos por uma forte descarga elétrica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Naturais de Machado, município vizinho a Serrania, onde ocorreu o acidente, Samuel e Tiago eram irmãos e proprietários da Fazenda Capão do Ovo, que pertencia aos pais deles. Além dos laços familiares e do trabalho na propriedade, os dois compartilhavam a participação na Igreja Presbiteriana Independente (IPI) de Maanaim, em Machado. A comunidade religiosa também era frequentada por Mateus, que trabalhava na fazenda.

Segundo relato do pastor Leandro Silva destinado à publicação religiosa O Estandarte, os três cresceram na igreja, onde também se casaram e exerciam atividades religiosas. Samuel e Tiago participavam do Ministério de Louvor, assim como outros familiares. A morte dos integrantes mobilizou manifestações de pesar da comunidade e de representantes da denominação religiosa.



“Neste momento de dor, nos unimos em oração às famílias, aos amigos e a toda a igreja, rogando a Deus que conforte os corações, console os que choram e fortaleça a fé de todos. Que a esperança e as promessas do Senhor sejam sustento para aqueles que enfrentam essa perda”, afirmou a IPI de Maanaim.

Famílias atingidas pela tragédia

Samuel e Tiago deixaram, cada um, a esposa e dois filhos pequenos. A morte dos irmãos representou uma perda simultânea para duas famílias que, além do parentesco, compartilhavam a rotina e a história na propriedade rural onde ocorreu o acidente.

De acordo com o pastor, a mãe dos irmãos ouviu o estrondo provocado pelo acidente, mas não percebeu naquele momento a dimensão do que havia acontecido. Algum tempo depois, a esposa de um dos homens tentou entrar em contato com ele, mas não conseguiu resposta. Ao se dirigir à fazenda, encontrou os três homens caídos no chão.

O pai de Samuel e Tiago enfrentava um problema de saúde. Conforme a publicação da igreja, ele estava internado em um hospital da região e tinha uma cirurgia agendada para terça-feira (24/11), um dia depois do acidente.

Mateus Martins da Silva, de 31 anos, também fazia parte da comunidade religiosa e havia se casado recentemente. Funcionário da fazenda, ele estava com os irmãos no momento em que ocorreu a descarga elétrica. A morte dele também repercutiu entre amigos e pessoas próximas.

A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil divulgou uma manifestação de pesar pelas três mortes e prestou solidariedade aos familiares e à comunidade de Maanaim. Em nota, a instituição afirmou se unir aos integrantes da igreja e às famílias enlutadas.

Relembre o caso trágico

Os três homens morreram na tarde de segunda-feira (23/11) na Fazenda Capão do Ovo, zona rural de Serrania. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), eles trabalhavam na instalação de um padrão de energia elétrica quando o poste encostou na rede de distribuição, energizada com 13,8 mil volts.

Uma das vítimas teria esbarrado nos fios de alta tensão durante a instalação, atingindo os três homens. As mortes foram constatadas no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Cemig estiveram na propriedade.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Alfenas. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, a Cemig lamentou as mortes e informou que acompanha a apuração junto às autoridades. A companhia esclareceu que os envolvidos não eram funcionários da empresa nem de prestadoras de serviço. Segundo a concessionária, a instalação do padrão de entrada de energia é responsabilidade do proprietário do imóvel, que deve contratar profissionais qualificados.