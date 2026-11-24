Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 41 anos foi morto a tiros na porta de casa na manhã desta terça-feira (24/11), no Bairro São Geraldo, na Região Leste de Belo Horizonte. O crime ocorreu na Rua Caiçara, por volta das 10h10.

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Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada com diversos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local.

De acordo com o relato de uma testemunha aos militares, o homem havia retornado de uma academia quando começou a empurrar uma moto de trilha pela rua, ao sair de casa, acompanhado do cunhado. Os dois pretendiam levar o veículo a uma oficina.

Nesse momento, uma caminhonete Fiat Strada verde, com vidros escuros, passou pelo local. Os ocupantes teriam olhado para a vítima e dado uma volta no quarteirão.

Ainda conforme a testemunha, a caminhonete retornou e um dos ocupantes desembarcou, efetuando vários disparos contra o homem. Em seguida, o veículo fugiu em direção à Rua Fernão Dias, no sentido da Praça Itapira.

A testemunha disse que não conseguiu identificar o autor dos disparos nem o modelo da arma utilizada. Após o ataque, ela entrou em estado de choque e procurou ajuda.

Vítima morava no bairro havia quatro meses

A esposa da vítima contou à PM que o homem havia dormido normalmente em casa. Por volta das 6h40, ele acordou e levou a filha à escola. Depois, retornou à residência, tomou banho e foi para a academia, localizada no bairro São Geraldo.

Segundo a mulher, o homem já havia tido envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Alto Vera Cruz, mas não estaria mais ligado a atividades criminosas nem integraria uma facção. Ele morava no endereço onde ocorreu o crime havia aproximadamente quatro meses.

A perícia da Polícia Civil foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O celular da vítima, recolhido pela esposa, foi apreendido.

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Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que deverá investigar a autoria e a motivação do homicídio.