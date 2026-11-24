A advocacia está entre as 18 profissões intelectuais fiscalizadas por conselho profissional que têm redução de 30% nas alíquotas do IBS e da CBS, pelo artigo 127 da Lei Complementar 214/2025. Para a sociedade de advogados, porém, o benefício depende de cinco requisitos cumulativos. Basta faltar um para a redução ficar em risco.

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Thiago Bernardes, sócio-fundador da Bernardes Gestão Legal , consultoria de Porto Alegre (RS) especializada em gestão de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, trata a conferência desses requisitos como tarefa de gestão do escritório, a ser feita antes da virada do ano.

Os cinco requisitos do artigo 127

São estes: sócios habilitados e fiscalizados pelo conselho, com habilitação ligada ao objeto da sociedade; nenhum sócio pessoa jurídica; nenhuma participação em outra empresa; nenhuma atividade fora das habilitações dos sócios; e serviços da atividade-fim prestados diretamente pelos sócios, admitido o concurso de auxiliares ou colaboradores (artigo 127, § 1º, II, alíneas a a e, da Lei Complementar 214).

Na prática, a participação do escritório em outra empresa ou uma atividade fora das habilitações dos sócios podem afastar o benefício. Sócio pessoa jurídica já é vedado à sociedade de advogados pelo Estatuto da OAB. O concurso de auxiliares ou colaboradores é admitido pela alínea e, desde que o serviço da atividade-fim seja prestado diretamente pelos sócios. Onde termina o concurso e começa a delegação, a lei não diz. O ponto ainda não foi regulamentado e pesa mais em estruturas com poucos sócios e muitos advogados associados. Para esses escritórios, a divisão do trabalho entre sócios e associados merece atenção especial na revisão.

O que não tira a redução

Três pontos, pela própria lei, não afastam a redução: a natureza jurídica da sociedade, a união de profissões da lista, com cada sócio na sua habilitação, e a forma de distribuição de lucros. A união de profissões vale para a regra tributária em geral. Na advocacia, o Estatuto da OAB segue exigindo que todos os sócios sejam advogados. Quem lê o contrato social só pelo tipo societário pode se achar protegido sem estar, ou desistir de uma redução a que tem direito.

A partir de quando os requisitos pesam

O calendário mostra quando essa conferência passa a fazer diferença. A CBS, em teste a 0,9% em 2026 (artigo 125 do ADCT), começa a ser cobrada em 1º de janeiro de 2027 no lugar do PIS e da Cofins (artigo 126). O IBS fica em teste em 2027 e 2028, a 0,05% estadual e 0,05% municipal (artigo 127). O ISS começa a recuar em 2029 e deixa de existir em 2033 (artigos 128 e 129). A primeira cobrança cheia sobre o honorário, portanto, é a da CBS, já em janeiro.

A alíquota dessa primeira cobrança ainda não está definida. O Tribunal de Contas da União calculou em 11,3% a referência da CBS para 2027, e o Senado tem até 15 de dezembro para fixá-la por resolução e discute reduzi-la. A Medida Provisória 1.399/2026 manda abater a arrecadação estimada do Imposto Seletivo. Se a sociedade cumprir os requisitos, a redução de 30% incide sobre o número que o Senado fixar.

O que conferir antes de janeiro

Os cinco requisitos já estão no texto da lei e podem ser conferidos agora, no contrato social e na forma como o trabalho é dividido entre sócios e equipe. Bernardes resume a tarefa. “Estar na lista de profissões é só o começo. A redução de 30% depende de como a sociedade está montada e de quem presta o serviço, e isso precisa ser conferido requisito por requisito antes de entrar no preço de 2027.”

Fazer essa revisão ainda em dezembro dá tempo de ajustar a sociedade e a cláusula de honorários antes da primeira nota do ano.

Sobre Thiago Bernardes

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