Base de cálculo que nunca foi revista, crédito de insumo tratado por lista fixa e diferença entre a contabilidade e a escrituração fiscal. São esses os três sinais de que uma empresa pode ter pago PIS e Cofins a mais, segundo o advogado Rogério Oliveira Anderson, que dirige a Rogério Anderson Advocacia , escritório de direito empresarial. A conferência tem prazo: as duas contribuições acabam em 31 de dezembro de 2026 e dão lugar à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

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O tema não se limita a grandes companhias. A Receita Federal estima que cerca de 100 mil empresas tenham créditos de PIS e Cofins a aproveitar, em um volume de R$ 140 bilhões, e sete em cada dez têm saldo inferior a R$ 100 mil.

Primeiro sinal: a base de cálculo

“Quem ainda calcula PIS e Cofins como calculava dez anos atrás provavelmente paga sobre valores que já saíram da conta. A base de cálculo precisa ser revista sempre que os tribunais encerram uma discussão”, afirma Anderson. O exemplo mais conhecido é a exclusão do ICMS da base do PIS e da Cofins, decidida pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, no Tema 69, com efeitos definidos em 2021. A empresa que não ajustou o cálculo depois disso recolheu as contribuições sobre um valor maior do que o devido.

Segundo sinal: o que a empresa considera insumo

“Crédito de insumo não se define por lista fixa. Depois que o STJ adotou os critérios de essencialidade e relevância, o que vale é a função da despesa na atividade da empresa, e muita coisa fica de fora por hábito”, diz. O critério vem de 2018, quando o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial 1.221.170 e afastou a leitura que limitava o crédito ao que era consumido diretamente na produção. Na prática, despesas indispensáveis à atividade podem gerar crédito mesmo sem entrar fisicamente no produto.

Terceiro sinal: contabilidade e escrituração que não fecham

“Quando a contabilidade registra uma coisa e a EFD-Contribuições mostra outra, há algo a investigar. Essa diferença quase sempre esconde crédito que não foi tomado ou crédito tomado sem documento”, completa o advogado. A conferência cruza três fontes: a contabilidade, a escrituração das contribuições e as declarações de débitos. Quando os números não coincidem, é preciso descobrir qual deles está certo.

Até quando dá para pedir de volta

O Código Tributário Nacional dá cinco anos, contados do pagamento, para pedir de volta o que foi recolhido a mais (artigo 168). A lei da reforma tributária manteve válidos os créditos não utilizados até a extinção das contribuições, mas exige que estejam registrados na escrituração. A Receita já informou que os pedidos partirão dos saldos declarados na EFD-Contribuições de dezembro de 2026. “O crédito não se perde na virada, mas só segue para o novo sistema o que estiver escriturado. A escrituração de dezembro é a fotografia que a Receita vai usar”, afirma Anderson.

O cuidado para não trocar um problema por outro

Encontrar um crédito não basta. “Recuperação de crédito é trabalho de prova. Sem documento e memória de cálculo, o crédito de hoje vira a autuação de amanhã”, diz. O alerta tem motivo: em junho, a Receita criou equipes especializadas para auditar pedidos de ressarcimento e compensação de PIS e Cofins, e em setembro abriu prazo até 10 de novembro para a correção espontânea de R$ 1,3 bilhão em inconsistências. Na edição anterior da mesma ação, R$ 900 milhões foram ajustados pelos próprios contribuintes, sem multa de ofício. Para quem não aderiu, as fiscalizações programadas preveem lançamentos de R$ 1,8 bilhão.

Para saber se a empresa paga imposto a mais, portanto, o caminho é conferir a base de cálculo, a lista de insumos e a conciliação entre contabilidade e escrituração, com documento para cada diferença encontrada. O prazo útil para isso termina com a escrituração de dezembro.

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Rogério Oliveira Anderson é advogado, procurador do Distrito Federal, doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Autor de Fundamentos Jurídicos da Extrafiscalidade Agrária (Lumen Juris, 2017), dirige a Rogério Anderson Advocacia.