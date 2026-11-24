O segundo dia de audiência da “Chacina de Ribeirão das Neves” terminou com quatro depoimentos de testemunhas, nesta terça-feira (24/11). A previsão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) é de que o júri seja concluído em dez dias. No primeiro dia, realizado nessa segunda-feira (23), uma testemunha foi ouvida. O caso ocorreu em Ribeirão das Neves, na Grande BH, em 2024. Na ocasião, três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um ataque a tiros.

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A sessão desta terça-feira começou por volta das 10h30, com o depoimento da segunda testemunha. A oitiva terminou ao meio-dia, quando a juíza interrompeu a audiência para o almoço.

Os trabalhos foram retomados às 13h20, com o depoimento da terceira testemunha. Por volta das 16h, começou a oitiva da quarta.

Às 19h, a juíza encerrou a sessão e marcou a retomada do julgamento para esta quarta-feira (25). Segundo o TJMG, a intenção é manter os trabalhos das 9h às 19h.

A previsão é de que 120 pessoas sejam ouvidas ao longo dos dez dias de julgamento. Para isso, foi preparado um esquema especial de segurança e logística. O planejamento da Direção do Foro de Belo Horizonte prevê reforço policial e de escolta, controle de acesso e medidas para garantir a segurança de acusados, jurados, testemunhas, vítimas, advogados e demais participantes. Também está prevista a participação por videoconferência em situações específicas.

Antes da sessão de segunda-feira, os réus Flávio Celso da Silva, Leandro Roberto da Silva e Marcelo Alves Rodrigues estavam com mandados de prisão em aberto. Já Agnes Danrlei Santos Nascimento, Yago Pereira de Souza Reis, Ivone Silva de Almeida e Pedro Paulo Ferreira Lima estavam presos. Fabiano Alves Campos cumpria prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

Primeiro dia

O primeiro dia do júri foi realizado nessa segunda-feira (23/11). Pela manhã, foi sorteado o Conselho de Sentença, formado por três homens e quatro mulheres. O julgamento foi interrompido para o almoço às 12h30 e retomado às 14h30, com o depoimento da primeira vítima sobrevivente.

Às 20h, a juíza encerrou os trabalhos, após pouco mais de sete horas de depoimento da testemunha, que sobreviveu ao ataque. A sessão foi retomada nesta terça-feira (24/11), às 9h, com a oitiva das demais testemunhas.

Para receber o júri, um plenário foi adaptado no Fórum Cível e Fazendário, na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte. O espaço foi preparado para reunir os oito réus, as 54 testemunhas e cerca de 25 advogados, além de representantes do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e quatro assistentes de acusação.

Ataque durante a festa de aniversário

O crime aconteceu em 23 de maio de 2024, no Bairro Areias de Baixo, em Ribeirão das Neves. Na ocasião, familiares e amigos comemoravam os 9 anos de Heitor Felipe Moreira de Oliveira. Por volta das 19h, quando a festa chegava ao fim, dois homens armados invadiram o espaço e começaram a atirar contra os presentes.

O pai do menino foi atingido por vários disparos e morreu no local. Heitor também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A terceira vítima fatal foi Layza Manuelly de Oliveira, de 11 anos, prima do aniversariante.

Heitor integrava as categorias de base do Atlético e do América e sonhava em se tornar jogador profissional. A morte das duas crianças ampliou a repercussão do caso, que mobilizou a comunidade de Ribeirão das Neves.

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Em julho de 2024, sete homens e uma mulher foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).