O abandono de pessoas idosas em hospitais municipais de Belo Horizonte somou 138 casos entre 2022 e 2026. O maior número foi registrado em 2025, quando 44 pacientes com 60 anos ou mais foram identificados nessa situação, contra 24 no ano anterior, um aumento de 83,3%, segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

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O levantamento inclui duas unidades sob gestão municipal: o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Em 2022, foram contabilizados 23 casos. No ano seguinte, o número passou para 27, uma alta de cerca de 17,4%. Em 2024, houve queda para 24 casos. Os 44 registros de 2025 são o maior número da série. Em 2026, até o momento, foram contabilizados 20 casos.

Segundo a PBH, os dois hospitais têm serviços sociais responsáveis pelo acompanhamento dos pacientes e pelo contato com familiares e responsáveis. A prefeitura afirma que os idosos recebem assistência integral durante todo o período em que ficam nas unidades.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos informou que não tem um levantamento específico de pessoas encaminhadas aos serviços de acolhimento após situações de abandono em hospitais, porque "os registros dos serviços de acolhimento institucional não são categorizados pelo motivo do encaminhamento".

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Nova política de enfrentamento

Em meio ao problema, Belo Horizonte instituiu uma política municipal de prevenção e enfrentamento do abandono de pessoas idosas em hospitais e instituições de saúde. A Lei nº 12.183, de autoria do vereador Arruda (Republicanos) e da vereadora Loíde Gonçalves (MDB), foi sancionada pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil), publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na terça-feira (24/11) e entrou em vigor na mesma data.

Uma das medidas previstas é que hospitais públicos e privados mantenham, sempre que possível, os contatos atualizados de familiares, responsáveis legais ou pessoas de referência indicadas pelos pacientes. A intenção é facilitar a comunicação e permitir que os responsáveis sejam acionados quando houver necessidade de acompanhamento ou continuidade dos cuidados.

A lei também determina que qualquer indício ou situação de abandono seja comunicado imediatamente às autoridades competentes. A medida vale tanto para casos identificados durante a internação quanto para situações percebidas após a alta médica ou em outras circunstâncias.

Outro ponto é a articulação entre os estabelecimentos de saúde e a rede de assistência social do município. A integração envolve os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e os serviços de Proteção Social Especial, que poderão atuar no acompanhamento dos idosos e de suas famílias.

Além do atendimento aos casos identificados, a política prevê ações de conscientização sobre os direitos da pessoa idosa e as consequências do abandono, e a capacitação de profissionais das áreas de saúde e assistência social para reconhecer situações de risco. A proposta também busca fortalecer a rede pública de atendimento e oferecer suporte às famílias e aos cuidadores.

A lei prevê ainda medidas administrativas de orientação e correção em caso de descumprimento, sem excluir outras responsabilidades previstas em lei.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria