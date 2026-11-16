Falha no sistema: PBH orienta não efetuar pagamentos de guias de tributos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) orientou, nesta segunda-feira (16/11) que os contribuintes não efetuam pagamentos de guias de tributos municipais temporariamente, devido a uma falha no sistema.

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Em nota oficial, a administração municipal informou que o problema identificado está sendo resolvido e que “com a maior brevidade possível”.

Segundo a PBH, a recomendação é que os contribuintes esperem que a prefeitura se manifeste oficialmente para que façam novos pagamentos, por medida de segurança.

De acordo com o Executivo municipal, os prazos de vencimento dos tributos afetados serão prorrogados, para que não haja cobrança de encargos decorrentes dessa falha.

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“Assim que o sistema estiver normalizado, a Prefeitura divulgará novo comunicado com orientações sobre a emissão das guias e a realização dos pagamentos”, conclui a nota emitida pela PBH.

