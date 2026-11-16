Falha no sistema: PBH orienta não efetuar pagamentos de guias de tributos
Prefeitura de Belo Horizonte emitiu um comunicado sobre uma falha no sistema de emissão de guias de pagamento e recomenda que contribuintes aguardem temporariamente
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A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) orientou, nesta segunda-feira (16/11) que os contribuintes não efetuam pagamentos de guias de tributos municipais temporariamente, devido a uma falha no sistema.
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Em nota oficial, a administração municipal informou que o problema identificado está sendo resolvido e que “com a maior brevidade possível”.
Segundo a PBH, a recomendação é que os contribuintes esperem que a prefeitura se manifeste oficialmente para que façam novos pagamentos, por medida de segurança.
De acordo com o Executivo municipal, os prazos de vencimento dos tributos afetados serão prorrogados, para que não haja cobrança de encargos decorrentes dessa falha.
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“Assim que o sistema estiver normalizado, a Prefeitura divulgará novo comunicado com orientações sobre a emissão das guias e a realização dos pagamentos”, conclui a nota emitida pela PBH.