Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

Belo Horizonte passa a contar com diretrizes para combater o abandono de pessoas com 60 anos ou mais em unidades de saúde. A nova legislação municipal determina que hospitais públicos, conveniados e particulares, além de unidades de pronto atendimento, comuniquem imediatamente às autoridades competentes indícios de abandono e acionem a rede socioassistencial sempre que identificarem pacientes desamparados após a alta médica.

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A lei, de autoria dos vereadores Arruda (Republicanos) e Loíde Gonçalves (MDB), foi aprovada em definitivo pela Câmara Municipal em outubro e sancionada pelo prefeito Álvaro Damião, com publicação oficial nesta terça-feira (24/11).

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A medida busca enfrentar um problema crônico na capital: a permanência forçada de idosos em leitos hospitalares por desassistência ou recusa de familiares em recebê-los de volta. Esse cenário expõe os pacientes a riscos biológicos desnecessários e compromete a rotatividade de vagas destinadas a internações de urgência e emergência na rede de saúde.

Diretrizes e identificação de responsáveis

Entre as diretrizes estabelecidas pelo novo texto estão o fortalecimento da rede de proteção social, a promoção de campanhas de conscientização, a criação de mecanismos ágeis para denúncias e o incentivo à capacitação de profissionais da área da saúde. Como medida prática, as unidades de saúde deverão manter arquivados documentos de identificação civil, comprovante de endereço e dados de contato do responsável pela internação da pessoa idosa.

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Responsabilização e medidas administrativas

O abandono de idosos em hospitais e casas de saúde é crime previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. No âmbito municipal, a nova legislação estabelece que o descumprimento das obrigações fixadas para os estabelecimentos de saúde poderá acarretar medidas administrativas de caráter orientador ou corretivo por parte do poder público.