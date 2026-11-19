Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

As escolas municipais de Belo Horizonte poderão ter câmeras de monitoramento nas áreas externas como medida de segurança para estudantes, profissionais da educação e comunidade escolar. A medida está prevista na Lei nº 12.181, sancionada pelo prefeito Álvaro Damião e publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (19/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A legislação é originária do Projeto de Lei nº 466/25, de autoria dos vereadores Maninho Félix (PSD) e Professora Marli (PP), e entrou em vigor na data da publicação.

A nova política estabelece diretrizes para a instalação dos equipamentos. O monitoramento poderá abranger entradas, saídas, muros e áreas de circulação das unidades escolares.

Por outro lado, a instalação de câmeras será proibida em ambientes internos, como salas de aula, banheiros, refeitórios e espaços destinados ao descanso.

Acesso restrito às imagens

A lei também estabelece regras para o armazenamento e o compartilhamento das gravações. As imagens captadas deverão ficar em ambiente seguro, com acesso restrito a servidores designados pelos órgãos competentes.

O compartilhamento do material será permitido em situações específicas, como requisição judicial, inquérito policial ou procedimento administrativo devidamente justificado.

Outra exigência é informar a comunidade escolar sobre a existência dos sistemas de monitoramento. Para isso, as unidades deverão contar com sinalização visível, além de comunicação prévia aos pais ou responsáveis legais pelos estudantes.

Proteção da privacidade

A utilização das imagens deverá respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e os direitos constitucionais à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas.

De acordo com o texto, para viabilizar a instalação, a manutenção e a fiscalização dos sistemas, a Prefeitura de Belo Horizonte poderá firmar convênios, parcerias e contratos, desde que respeitados os limites orçamentários e legais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.