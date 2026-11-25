Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um caminhão que perdeu os freios bateu em um ônibus na Avenida Amazonas, na altura do número 3.360, no Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte, na noite de terça-feira (24/11). O motorista do ônibus ficou preso às ferragens. A batida também provocou um princípio de incêndio no ônibus e danificou a rede elétrica, deixando parte da região sem energia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motorista do ônibus foi retirado das ferragens pelas equipes de resgate e levado por uma viatura da corporação ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII. Ele foi o único ferido no acidente.

Leia Mais

O princípio de incêndio no ônibus foi rapidamente controlado com extintores. Cinco equipes dos bombeiros atuaram no atendimento, com apoio da BHTrans, da Polícia Militar e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Região sem energia

O acidente deixou mais de 2.800 consumidores sem energia. Durante a noite de terça e a madrugada desta quarta-feira (25/11), equipes da Cemig trabalharam no reparo da rede e na eliminação dos riscos no local.

Na manhã desta quarta, cerca de 140 consumidores ainda estavam sem energia. Segundo a companhia, um poste danificado no acidente será substituído por uma equipe especializada ao longo do dia.

A dinâmica do acidente será investigada.

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia