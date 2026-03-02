Assine
SUSTO

Caminhão derruba poste e bombeiros são acionados para resgatar motorista

Acidente aconteceu na Rua Boemia, no Bairro Bonsucesso, no Barreiro. Militares foram acionados para resgatar a vítima

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
02/03/2026 16:27

Caminhão derruba poste no Barreiro
Até o momento não há informações sobre o que provocou o acidente crédito: Redes Sociais / Reprodução

Um motorista de caminhão ficou preso na cabine quando o veículo bateu contra um poste de luz na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer a vítima. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (2/3).

De acordo com a corporação, o veículo de carga passava pela Rua Boemia, no Bairro Bonsucesso, onde colidiu no poste. A estrutura tombou e atingiu o caminhão.

Ainda segundo os bombeiros, o condutor a princípio não ficou ferido. Até o momento, não há informações sobre se outras pessoas se feriram. A Cemig informou 135 imóveis na região estão sem energia elétrica. O serviço de fornecimento deve estar restabelecido até as 21h. 

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Cemig foram acionados.

Matéria em atualização.

