Caminhão derruba poste e bombeiros são acionados para resgatar motorista
Acidente aconteceu na Rua Boemia, no Bairro Bonsucesso, no Barreiro. Militares foram acionados para resgatar a vítima
Um motorista de caminhão ficou preso na cabine quando o veículo bateu contra um poste de luz na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer a vítima. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (2/3).
De acordo com a corporação, o veículo de carga passava pela Rua Boemia, no Bairro Bonsucesso, onde colidiu no poste. A estrutura tombou e atingiu o caminhão.
Ainda segundo os bombeiros, o condutor a princípio não ficou ferido. Até o momento, não há informações sobre se outras pessoas se feriram. A Cemig informou 135 imóveis na região estão sem energia elétrica. O serviço de fornecimento deve estar restabelecido até as 21h.
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Cemig foram acionados.
Matéria em atualização.