Vídeo: caminhão esbarra em fiação e derruba postes em Venda Nova

Um caminhão-baú, que passava pelo Bairro Europa, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (BH), esbarrou na fiação e derrubou dois postes de energia, na manhã desta terça-feira (10/11). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para o atendimento da ocorrência. Ninguém se feriu no acidente.

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De acordo com a corporação, o veículo passava pela Rua Navarra e encostou nos fios ligados aos postes, os jogando para o chão. Os cabos energizados ficaram no chão e encostados em uma residência, o que impediu que as pessoas saíssem de casa.

O motorista informou aos agentes que os fios estavam muito baixos e que isso teria causado o incidente.

No vídeo divulgado pelos militares, é possível ver os dois postes atingidos pelo caminhão tombados pela rua, enquanto os fios ficam espalhados pelo trecho.

Em decorrência dos danos causados em um dos imóveis, os bombeiros tiveram que isolar o local. O incidente afetou o muro e o padrão de energia da residência.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para desligar a rede e substituir os postes. De acordo com a empresa, uma equipe está no local e realiza a manutenção na rede. Neste momento, 263 clientes estão sem energia. A Cemig prevê o restabelecimento até o final da tarde desta terça.

A Defesa Civil Municipal também foi acionada para vistoriar as estruturas da parede e da edificação afetadas pelo acidente.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria