Vídeo: caminhão esbarra em fiação e derruba postes em Venda Nova
O motorista informou aos bombeiros que os cabos de energia estavam muito baixos e que isso teria causado o acidente. Ninguém se feriu nessa ocorrência
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Um caminhão-baú, que passava pelo Bairro Europa, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (BH), esbarrou na fiação e derrubou dois postes de energia, na manhã desta terça-feira (10/11). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para o atendimento da ocorrência. Ninguém se feriu no acidente.
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De acordo com a corporação, o veículo passava pela Rua Navarra e encostou nos fios ligados aos postes, os jogando para o chão. Os cabos energizados ficaram no chão e encostados em uma residência, o que impediu que as pessoas saíssem de casa.
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O motorista informou aos agentes que os fios estavam muito baixos e que isso teria causado o incidente.
No vídeo divulgado pelos militares, é possível ver os dois postes atingidos pelo caminhão tombados pela rua, enquanto os fios ficam espalhados pelo trecho.
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Em decorrência dos danos causados em um dos imóveis, os bombeiros tiveram que isolar o local. O incidente afetou o muro e o padrão de energia da residência.
A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para desligar a rede e substituir os postes. De acordo com a empresa, uma equipe está no local e realiza a manutenção na rede. Neste momento, 263 clientes estão sem energia. A Cemig prevê o restabelecimento até o final da tarde desta terça.
A Defesa Civil Municipal também foi acionada para vistoriar as estruturas da parede e da edificação afetadas pelo acidente.
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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria