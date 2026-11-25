O Sistema de Conhecimento Ancestral Tikm?'?n-Maxakali foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais. É a primeira vez que o estado concede o título ao conjunto de saberes de um povo indígena. A aprovação foi feita nesta terça-feira (24/11) pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (Conep), em reunião extraordinária na sede do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), em Belo Horizonte.

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O registro reúne a língua, os cantos, as narrativas, as práticas cerimoniais, a espiritualidade, os saberes tradicionais e a relação com o território e a natureza do povo Tikm?'?n, como os Maxakali se autodenominam. Esses conhecimentos são passados de geração em geração e sustentam a memória e a identidade da comunidade. Segundo o Iepha, a novidade é tratar os saberes como um sistema integrado, respeitando a forma como os próprios indígenas os vivem e transmitem.

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"Herança para nossos jovens"

"Este reconhecimento é muito importante para nós e para as futuras gerações. É uma herança que queremos deixar para nossos jovens e crianças", afirmou Sueli Maxakali, artista, cineasta, professora e liderança Tikm?'?n. "A preservação dessa memória fortalece nossa luta e ajuda a garantir que os conhecimentos dos nossos antepassados não sejam apagados."

Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, o registro reconhece "todo um universo de conhecimentos, de espiritualidade, de memória e de relações com a natureza e o território". Ele classificou a medida como um gesto de reparação histórica e disse que cabe agora ao estado ajudar a manter esses saberes vivos.

Pesquisa nas aldeias

O processo foi conduzido pelo Iepha em parceria com a UFMG e a Fundep. Lideranças, pesquisadores e detentores de saberes indígenas participaram de consultas, oficinas, pesquisas de campo e levantamentos de documentos nos territórios de Água Boa, Pradinho, Aldeia Verde e Aldeia-Escola-Floresta, no Nordeste de Minas. O trabalho resultou em um dossiê técnico e em propostas para proteger e fortalecer a transmissão da cultura Maxakali.

A pesquisa recebeu cerca de R$ 1 milhão do Fundo dos Embaixadores dos Estados Unidos para a Preservação Cultural. O projeto foi o único brasileiro selecionado no edital, que escolheu 28 iniciativas no mundo, cinco delas na América Latina.

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O registro é fruto do Programa de Salvaguarda das Culturas Indígenas, anunciado pelo governo estadual em abril de 2023. O projeto específico dos Maxakali foi lançado em setembro daquele ano, no Palácio da Liberdade.