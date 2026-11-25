Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Duas pessoas precisaram de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) depois que anéis ficaram presos nos dedos e provocaram inchaço e dor. O caso mobilizou uma equipe de resgate até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Belo, no Centro-Oeste de Minas, na manhã de terça-feira (24/11).

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Os militares do Posto Avançado de Campo Belo foram acionados e seguiram até a unidade de saúde para retirar os anéis.

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Para isso, a equipe usou uma microrretífica, ferramenta que permite fazer cortes precisos. Após o procedimento, as duas pessoas ficaram sob os cuidados da equipe médica da UPA.

Mais de 2,3 mil ocorrências

De janeiro a novembro de 2026, o Corpo de Bombeiros atendeu 2.317 ocorrências de salvamento de pessoas com objetos presos ao corpo.

A corporação orienta a população a evitar anéis muito apertados e a retirar os acessórios antes de atividades que possam provocar impactos ou lesões nas mãos.

Ao perceber inchaço ou desconforto, a recomendação é retirar o anel o quanto antes, sem forçar o dedo. Se o acessório ficar preso, não se deve tentar removê-lo com ferramentas ou métodos improvisados. A orientação é procurar ajuda especializada.

A retirada inadequada pode provocar ferimentos e agravar o inchaço. Por isso, buscar atendimento assim que perceber que o anel está preso ajuda a evitar complicações.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria