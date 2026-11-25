Bombeiros cortam anéis presos nos dedos de duas pessoas em Minas
Atendimentos ocorreram em uma UPA de Campo Belo; Estado já registra 2.317 ocorrências de pessoas com objetos presos ao corpo em 2026
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Duas pessoas precisaram de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) depois que anéis ficaram presos nos dedos e provocaram inchaço e dor. O caso mobilizou uma equipe de resgate até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Belo, no Centro-Oeste de Minas, na manhã de terça-feira (24/11).
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Os militares do Posto Avançado de Campo Belo foram acionados e seguiram até a unidade de saúde para retirar os anéis.
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Para isso, a equipe usou uma microrretífica, ferramenta que permite fazer cortes precisos. Após o procedimento, as duas pessoas ficaram sob os cuidados da equipe médica da UPA.
Mais de 2,3 mil ocorrências
De janeiro a novembro de 2026, o Corpo de Bombeiros atendeu 2.317 ocorrências de salvamento de pessoas com objetos presos ao corpo.
A corporação orienta a população a evitar anéis muito apertados e a retirar os acessórios antes de atividades que possam provocar impactos ou lesões nas mãos.
Ao perceber inchaço ou desconforto, a recomendação é retirar o anel o quanto antes, sem forçar o dedo. Se o acessório ficar preso, não se deve tentar removê-lo com ferramentas ou métodos improvisados. A orientação é procurar ajuda especializada.
A retirada inadequada pode provocar ferimentos e agravar o inchaço. Por isso, buscar atendimento assim que perceber que o anel está preso ajuda a evitar complicações.
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria