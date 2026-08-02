Mulher prende dedo em caixa eletrônico e é resgatado pelos Bombeiros

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher, de 22 anos, prendeu o dedo médio da mão esquerda no compartimento de saída de cédulas de um caixa eletrônico. O incidente ocorreu na tarde de sábado (1º/8), em uma agência bancária em Recife (PE).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. Utilizando técnicas de salvamento e ferramentas manuais, a equipe conseguiu liberar a vítima, que não teve o nome divulgado. Imagens do salvamento mostram o momento em que um dos bombeiros afasta a garra do bocal e desprende o dedo da mulher.

Após ser libertada, a jovem recebeu suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que acompanhava a ocorrência. Ela foi conduzida para uma unidade de saúde para avaliação médica.

O que fazer em casos semelhantes

O Corpo de Bombeiros orienta acionar imediatamente a corporação pelo telefone 193. Durante a ligação, é fundamental manter a calma e informar com clareza o que está acontecendo, a localização exata e um ponto de referência para agilizar o deslocamento da equipe.

Enquanto aguarda o socorro, a pessoa deve permanecer calma e evitar movimentos bruscos ou tentar retirar o membro preso à força. Tais ações podem causar ferimentos na pele ou cortes.

A corporação também desaconselha o uso de ferramentas para improvisar procedimentos de liberação. Segundo os bombeiros, essa tentativa pode aumentar o risco de acidentes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.