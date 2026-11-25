Militares do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar de Mariana resgataram, na manhã desta quarta-feira (25/11), uma onça-parda (Puma concolor) em uma área rural do município. O ocorrência foi registrada por volta das 7h30, na Fazenda do Engenho, localizada no distrito de Padre Viegas.

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De acordo com as informações repassadas, o felino foi encontrado acuado dentro de um canil de cães da propriedade. Para evitar acidentes e reduzir o estresse e o risco tanto para o animal quanto para as pessoas presentes, a equipe técnica optou pela sedação da espécie, conduzida com acompanhamento profissional.

Resgate

Após ser sedada com segurança, a onça-parda foi colocada no transporte do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O resgate contou com o apoio do Instituto Habitat.

O animal permanece sob os cuidados da corporação enquanto aguarda a atuação dos órgãos competentes, responsáveis pela avaliação veterinária e pela definição do local mais adequado para a soltura em seu habitat natural.

Sobre a espécie e orientações à população

Conhecida também como suçuarana, puma, leão-baio ou onça-vermelha, a onça-parda é o segundo maior felino das Américas e o maior do Brasil atrás apenas da onça-pintada. Embora possua ampla distribuição pelo território nacional e não figure entre as espécies ameaçadas de extinção globalmente, a espécie enfrenta desafios constantes ligados à fragmentação e perda de habitat, impulsionadas pelo avanço de áreas urbanas e agrícolas sobre regiões de vegetação nativa.

Os bombeiros orientam que, ao avistar um animal silvestre, a população acione imediatamente os órgãos responsáveis e evite tentar conter ou se aproximar do bicho. O manejo feito por pessoas não habilitadas oferece perigo a quem tenta intervir e pode agravar o estado de estresse ou ferimentos do animal.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.