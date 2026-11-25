Uma mulher de 42 anos atropelou o ex-marido, de 49, que estava em uma motocicleta, acompanhado da sua namorada, de 47, na garupa. O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (25/11), em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A colisão ocorreu no km 5 da MG-424, próximo do Bairro Jardim da Glória. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), os ocupantes da moto foram projetados com o impacto.

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Conforme o boletim da PM, o irmão do motociclista contou aos militares que ele havia saído de casa com a namorada e, assim que chegou à rodovia, foi atingido pelo carro. A motorista, de 42 anos, fugiu, deixou o veículo no Centro de São José da Lapam, e embarcou em outro, segundo a guarnição. Um reboque foi acionado por ela para retirar o carro, que foi interceptado pela corporação.

O proprietário do veículo, no caso o motociclista de 49 anos, esclareceu à PM que o carro é dele. Segundo a vítima, o carro foi cedido por causa de um divórcio e é usado no deslocamento de um adolescente de 16 anos, filho do ex-casal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local para socorrer as vítimas. A perícia fez os trabalhos de praxe no local, a moto foi liberada ao condutor e o carro foi removido.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.