Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um paredão de 50 metros de altura em contínuo desabamento no Bairro Olhos d’Água, em Belo Horizonte, e uma cratera de 3.200 metros quadrados a seis metros do acostamento da BR-040, perto de Água Limpa, expõem o rastro deixado pelos "piratas do minério" alvos da Operação Húbris.

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A ofensiva foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (25/11), após reportagens do Estado de Minas denunciarem o esquema nas edições de 13 e 14 de outubro de 2026.

Na ação, 230 policiais federais e 20 servidores da Controladoria-Geral da União (CGU) cumpriram oito mandados de prisão preventiva e dois de prisão temporária. Também foram executadas mais de 50 ordens de busca e apreensão em endereços residenciais e empresariais, com apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal.

A Justiça Federal determinou ainda o sequestro e o bloqueio de bens, direitos e valores até o limite de R$ 2 bilhões, quantia correspondente a 5,74 milhões de toneladas de minério de ferro beneficiadas irregularmente. Além dos extratores clandestinos, a investigação mira beneficiadores, Unidades de Tratamento de Minérios (UTMs), atravessadores, transportadores, intermediários comerciais e operadores financeiros.

Segundo a PF, a organização criminosa atuou ao longo da BR-040 e nas regiões de Olhos d’Água, Rancho do Boi, Água Limpa, Vale do Sol, Serra da Piedade e Mina Várzea do Lopes.

Os alvos se espalham ainda pelos municípios de Nova Lima, Itabirito, Caeté, Sabará, Morro do Pilar, São Gonçalo do Rio Abaixo, Passa Tempo, Catas Altas e Alvinópolis.

No Bairro Olhos d’Água, em um morro da Serra do Cachimbo (Rola-Moça) visível da BR-356, a extração iniciada em 2019 devastou um hectare dentro da Área de Preservação Ambiental (APA) Sul.

O corte deixou rochas do tamanho de motos soltas, valas profundas, uma nascente de 786 metros do Córrego da Mutuca extinta e placas de publicidade no topo à beira de desabar.

Para a Polícia Federal, o avanço ilegal sobre as encostas próximas à BR-040 representa ameaça direta à vida dos motoristas.

"A extração irregular nas proximidades da rodovia assume especial gravidade diante dos riscos à estabilidade das encostas, da possibilidade de deslizamentos e desmoronamentos e das consequências para a segurança dos milhares de usuários que circulam diariamente", declara a PF.

Na região de Água Limpa, entre Nova Lima e Itabirito, às margens da rodovia federal, os criminosos abriram duas cavas em áreas de concessão de uma mineradora ativa desde 1954.

A maior delas tem 3.200 metros quadrados e seis metros de profundidade, onde a água da chuva formou dois lagos que ameaçam romper e alagar a pista, além de afetar três cavernas.

A apenas um quilômetro dali, outro rombo de 1.420 metros quadrados atingiu a borda da Serra da Moeda, na zona de amortecimento do Monumento Natural Municipal Mãe D’Água.

Às margens da BR-040, pilhagem de minério deixou cava que se enche de água, provoca erosão e ameaça a integridade da rodovia na saída para o Rio de Janeiro Mateus Parreiras/EM/D.A Press

A escavação, iniciada em 2024 e interrompida pela Polícia Militar, ocorreu a 600 metros de um registro do arbusto gervão-do-campo, planta endêmica criticamente em perigo de extinção.

Do outro lado da Serra da Moeda, em Brumadinho, na base do Topo do Mundo, outra frente clandestina escavou 500 metros quadrados em 2025 dentro de uma reserva particular.

O ataque na estrada de acesso ao Retiro do Chalé só foi contido depois que os proprietários do terreno instalaram um portão e câmeras de monitoramento.

Na divisa entre o Bairro Belvedere, em Belo Horizonte, e Nova Lima, entre a BR-356 e a MG-030, outra cava engoliu 5.800 metros quadrados de cerrado.

O barranco de 30 metros de altura exibe marcas de escavadeiras e rachaduras a menos de 10 metros de uma linha ferroviária federal desativada, local onde a deputada Duda Salabert (PSOL) e o ambientalista Felipe Gomes foram agredidos em setembro.



Como os criminosos ocupam os terrenos?



O engenheiro ambiental Felipe Gomes, que combate o grupo há seis anos, detalha como os criminosos ocupam esses terrenos.

"Mesmo sendo uma área pública, eles fizeram uma estrada que vem de um outro empreendimento que é também uma invasão. Na outra estrada colocaram um portão. Eles agem com seguranças e também com gente que sabe operar as máquinas", afirma Gomes.

Segundo o ambientalista, apenas cinco pontos entre Belo Horizonte e Itabirito renderam mais de R$ 700 milhões ao grupo desde 2022, sendo R$ 30 milhões somente no Belvedere.

"Tudo o que usam é alugado. Alugam máquinas, caminhões, um ponto intermediário com galpão para guardar o maquinário. À noite, saem e levam as máquinas em caminhões prancha e depois retiram", relata Gomes.

A PF também identificou indícios de lavra irregular na Serra da Piedade, patrimônio ambiental, histórico, cultural e religioso de Minas Gerais.

Em todos os alvos, os investigados simulavam obras de terraplanagem, contenção de encostas e recuperação de áreas degradadas para dar aparência legal à retirada do minério.

A estrutura criminosa dividia tarefas para lavar o dinheiro e legalizar a carga. "São igualmente investigados possíveis mecanismos de ocultação patrimonial, utilização de empresas e interpostas pessoas, emissão de documentos fiscais fraudulentos e circulação de expressivos volumes financeiros, além de possíveis ilícitos envolvendo agentes públicos e interferências nas atividades de fiscalização", afirma a PF.

O inquérito apontou ainda um salto nos licenciamentos de Unidades de Tratamento de Minérios em Minas Gerais, que passaram de 38 deferimentos entre 2012 e 2019 para 155 entre 2020 e junho de 2026, sem vistorias presenciais comprovadas.

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"Na prática, a existência de uma licença ambiental para beneficiamento não garante que a matéria-prima recebida tenha sido extraída legalmente. Essa deficiência estrutural favorece a atuação dos atravessadores e pode transformar as unidades de beneficiamento em importantes elos de sustentação da mineração clandestina", informa a PF.

Os principais locais devastados pelos alvos da operação

Olhos d’Água em Belo Horizonte: cava de um hectare na Serra do Cachimbo com paredão de 50 metros em desabamento e nascente extinta do Córrego da Mutuca

cava de um hectare na Serra do Cachimbo com paredão de 50 metros em desabamento e nascente extinta do Córrego da Mutuca Belvedere e Nova Lima: escavação de 5.800 metros quadrados de cerrado com barranco de 30 metros a menos de 10 metros de uma ferrovia desativada

escavação de 5.800 metros quadrados de cerrado com barranco de 30 metros a menos de 10 metros de uma ferrovia desativada Água Limpa na BR-040: cratera de 3.200 metros quadrados a seis metros do acostamento com lagos que ameaçam alagar a pista e afetam três cavernas

cratera de 3.200 metros quadrados a seis metros do acostamento com lagos que ameaçam alagar a pista e afetam três cavernas Serra da Moeda na BR-040: rombo de 1.420 metros quadrados a 600 metros de uma planta criticamente em perigo de extinção

rombo de 1.420 metros quadrados a 600 metros de uma planta criticamente em perigo de extinção Topo do Mundo em Brumadinho: extração de 500 metros quadrados em reserva particular na estrada para o Retiro do Chalé

O balanço da Operação Húbris em Minas Gerais