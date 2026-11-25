Cães e gatos resgatados que aguardam uma nova família estarão disponíveis para adoção neste domingo (29/11), durante uma feira promovida pela ONG Bicho Loko no Mercado Distrital do Cruzeiro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Além de conhecer os animais, os visitantes poderão participar de um bazar beneficente de roupas femininas, adquirir acessórios para pets e receber brindes e amostras de ração. A programação será realizada das 10h às 14h, com entrada gratuita.

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A iniciativa busca aproximar os animais resgatados de possíveis tutores e, ao mesmo tempo, ampliar a rede de apoio à proteção animal na capital. O evento é organizado pela

ONG Bicho Loko em parceria com a marca Foca na Fuça e o Mercado do Cruzeiro, por meio do Núcleo de Cultura e Gastronomia, formado pelas empresas Cardápio Musical e Distrital Eventos.

Uma das formas de contribuir com o trabalho da organização será por meio do bazar de roupas femininas. Toda a renda arrecadada com as vendas será destinada integralmente aos animais acolhidos pela ONG, que atua no resgate de cães e gatos em situação de vulnerabilidade.

A programação também contará com a comercialização de acessórios pet. A parceira Samara estará no local com produtos para os novos tutores e orientações sobre o transporte seguro dos animais. Entre os itens disponíveis estão caixas de transporte para gatos, além de coleiras e guias para cães.

Para a presidente da Bicho Loko, Lívia Almeida, a feira representa uma oportunidade de transformar a realidade dos animais acolhidos e conscientizar a população sobre os cuidados necessários antes de assumir a responsabilidade por um pet. “Cada adoção responsável transforma uma vida e amplia nossa capacidade de acolher outros animais em situação de vulnerabilidade”, afirma.

A expectativa da entidade é que o encontro também atraia pessoas interessadas em colaborar com o trabalho voluntário ou contribuir financeiramente com a causa. A ampliação dessa rede de apoio é considerada fundamental para manter o acolhimento e o tratamento dos animais resgatados.

Resgate e adoção

Com atuação em Belo Horizonte, a Associação de Proteção Animal Bicho Loko é uma organização da sociedade civil dedicada ao acolhimento de animais vítimas de maus-tratos e outras situações de sofrimento. Parte dos cães e gatos atendidos chega à entidade por encaminhamento da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte.

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Depois do resgate, os animais recebem os cuidados e tratamentos necessários até estarem aptos a encontrar uma família definitiva. A organização também promove feiras, divulga animais disponíveis para adoção e desenvolve ações de conscientização sobre guarda responsável.

Serviço:

Evento: Feira de Adoção de Pets - ONG Bicho Loko

Data: domingo, 29 de novembro

Horário: das 10h às 14h

Local: Mercado Distrital do Cruzeiro

Endereço: Rua Ouro Fino, 452, bairro Cruzeiro, Belo Horizonte