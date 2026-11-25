Por Morgana Gonçalves

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Com a separação de um casal, eles precisam decidir onde o cachorro vai dormir, quem vai levá-lo ao veterinário e quando a outra pessoa poderá vê-lo. Para quem dividia os passeios, as consultas e até o espaço no sofá, essas decisões mexem com o afeto e com a rotina da casa. E, quando os dois querem continuar presentes na vida do pet, surge uma dúvida prática: como organizar essa convivência depois que cada um segue seu caminho?

Em vigor desde 17 de abril de 2026, a Lei 15.392/2026 estabelece regras para a custódia compartilhada de pets após o fim do casamento ou da união estável. A lei usa o termo custódia compartilhada e explica quando o juiz deve determinar o compartilhamento, como as despesas são divididas e em quais situações a convivência compartilhada é proibida.

Quem pode pedir a custódia ou guarda compartilhada do pet?

Se o animal for de propriedade comum e o casal não chegar a um acordo, a regra é que o juiz determine o compartilhamento da custódia e das despesas de manutenção de forma equilibrada, respeitadas as exceções da lei. Isso vale tanto para quem está se divorciando quanto para quem está encerrando uma união estável.

A lei presume que o pet pertence aos dois, quando ele viveu a maior parte da vida durante o casamento ou a união estável. Pense em uma cadela de oito anos que já morava com uma das pessoas antes do relacionamento e viveu os últimos seis anos durante a união com o casal. Nesse exemplo, a presunção de propriedade comum pode ser aplicar, mesmo que a adoção tenha acontecido antes. Essa presunção admite prova em contrário.

Se houver discussão sobre a propriedade, documentos de adoção ou compra, registros veterinários, comprovantes de despesas e mensagem sobre os cuidados podem ajudar a esclarecer a história do animal. A data em que ele chegou à família, o tempo de vida durante a união e as circunstâncias em que passou a viver com o casal, ajudam a entender o que aconteceu em cada caso.

O pet precisa passar metade do tempo em cada casa?

O tempo de convivência pode ser distribuído de acordo com a realidade de cada casa e com os cuidados que o animal precisa. A lei orienta o juiz a considerar, entre outros fatores, a adequação da moradia, as condições de cuidado e sustento e o tempo que cada pessoa tem disponível para se dedicar ao pet. A frequência das trocas e a duração de cada período podem ser ajustadas a partir dessas circunstâncias.

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Imagine um cão idoso que toma remédio em horários fixos ou um gato que leva dias para se adaptar a um ambiente diferente. Nesses casos, períodos mais longos em cada casa ou trocas menos frequentes podem fazer mais sentido. Também vale olhar para a rotina de trabalho de cada pessoa. Quem terá tempo para passeios? Quem conseguirá dar a medicação no horário? São perguntas que ajudam a construir um calendário possível de cumprir.

Como dividir os gastos com o pet depois da separação?

Na custódia compartilhada, a lei diferencia os gastos do dia a dia das demais despesas de manutenção do animal.

• Alimentação e higiene do dia a dia. Quem estiver com o pet naquele período paga gastos como ração e itens de higiene.

• Demais despesas de manutenção. Consultas veterinárias, internações, medicamentos e outros gastos, como exames e vacinas, são divididos em partes iguais.

Para ficar claro se a consulta veterinária custar R$240,00, cabem R$120,00 a cada pessoa, mesmo que apenas uma tenha levado o pet à clínica. Quando há acordo, combinar como enviar os comprovantes e em quanto tempo fazer o reembolso ajuda a evitar que uma despesa de rotina vire uma discussão toda vez que aparece.

Quando a guarda ou custódia compartilhada de pets é proibida?

A lei proíbe a custódia compartilhada quando o juiz identifica histórico ou risco de violência doméstica e familiar ou a ocorrência de maus-tratos contra o animal. Nesses casos, o agressor perde a posse e a propriedade do pet em favor da outra parte, sem direito a indenização. Se a situação for constatada quando a custódia já estiver sendo compartilhada, o regime é encerrado. Eventuais débitos pendentes decorrentes do compartilhamento continuam devidos pela parte excluída.

Essa proteção tem um efeito concreto. A entrega do animal, as mensagens sobre a rotina e o acerto das despesas exigem coordenação. Em um contexto de violência, essas situações podem expor a vítima a novos contatos e pressões. Por isso, a lei permite que a juiz considere tanto o histórico quanto o risco de violência ao decidir sobre a custódia.

O que acontece se alguém desistir ou descumprir o combinado?

Quem renuncia à custódia compartilhada perde a posse a propriedade do animal em favor da outra pessoa, sem indenização. Continua responsável pelos débitos do compartilhamento que estavam a seu cargo até a data da renúncia. A lei também prevê a perda definitiva da posse e da propriedade quando o descumprimento das regras é repetido e sem justificativa. Nesse caso, a custódia compartilhada termina e os débitos pendentes até o seu encerramento continuam devidos.

O que colocar no acordo sobre a custódia pet?

Quando existe espaço seguro para conversar, colocar o acordo por escrito ajuda cada pessoa saber o que assumiu. Um bom começo é definir os dias de convivência, o local e os horários de entrega e retirada e como serão tratadas mudanças por viagens ou imprevistos. Também vale combinar quem agenda as consultas de rotina, como avisar sobre uma urgência veterinária e como será feito o reembolso das despesas.

Depois, pense no que precisa acompanhar o pet de uma casa para a outra. A carteira de vacinação, os medicamentos de uso contínuo e as orientações sobre alimentação são exemplos simples. Se ele já estiver em tratamento, vale registrar os horários dos remédios e o contato do veterinário. Assim, os cuidados podem continuar quando o animal muda de casa.

Para fechar o acordo, imagine como seria uma semana comum depois da separação. Onde o pet vai dormir? Quem consegue levá-lo para passear ou dar remédio no horário? Como ele reage a uma mudança de ambiente?

Responder a essas perguntas ajuda a transformar o vínculo que os dois têm com o animal em uma rotina de cuidados que funcione para ele.

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Morgana Gonçalves dos Santos é advogada civilista

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.