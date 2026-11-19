Border Collie encanta pela inteligência, mas adestrador faz um alerta para quem gosta de ficar no sofá: a rotina em casa pode esconder uma incompatibilidade
Especialista alerta que energia e inteligência exigem estímulo diário; veja como garantir o bem-estar do cão e se ele combina com a sua rotina
compartilhe
Ao escolher um cachorro para a residência, muitas pessoas optam pelo Border Collie devido à sua inteligência, energia marcante e facilidade no aprendizado de comandos. O adestrador canino Octavio Villazala adverte que a raça não atende quem busca um animal de estimação de comportamento calmo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O profissional pontua que esses cães necessitam de atividades físicas e estímulos mentais frequentes para assegurar uma boa qualidade de vida. Quando os responsáveis não conseguem fornecer a dedicação e o tempo requeridos, Villazala recomenda evitar a adoção.
Leia Mais
Cães de rua precisam de amor, diz especialista, mas um detalhe sobre a reação de cada animal pode mudar a forma de encarar a nova rotina de convivência em casa
Seu cachorro fica agitado na hora do passeio? Adestradores apontam um detalhe antes de abrir a porta que pode mudar a rotina e deixar a saída mais tranquila
Carinho e banhos demais, companhia e atividades de menos: o que faz mal e o que faz falta para o bem-estar do seu cão
Estilo de vida e histórico de pastoreio
Em entrevista concedida ao periódico "La Voz de Galicia", citada pelo portal "ExpertoAnimal", o adestrador afirmou que os tutores precisam examinar as exigências biológicas de cada raça antes de acolher o cão, avaliando a compatibilidade com a rotina dos donos.
Villazala enfatizou: "para ter a um border collie sentado em um sofá, muitas vezes a melhor ideia é não tê-lo". Diferente de outros animais, passeios de poucos minutos mostram-se insuficientes. O cão necessita participar de tarefas variadas com os donos para permanecer saudável e estimulado no cotidiano.
Historicamente criado para o pastoreio de gado, o animal apresenta concentração apurada, resistência física e rapidez para responder às orientações humanas. A ausência de estímulos adequados prejudica a convivência e favorece o surgimento de comportamentos indesejados no ambiente doméstico.
Atividades sugeridas para a rotina
O American Kennel Club orienta uma rotina diária que integre movimentação corporal e estímulo mental, impedindo que o animal fique entediado em casa. As recomendações abrangem:
passeios diários: realizar percursos que permitam a exploração de espaços diferentes;
jogos de olfato: ocultar recompensas ou objetos para incentivar a capacidade de busca;
treinamento: ensinar ordens e habilidades por meio de exercícios fundamentados em recompensas;
esportes caninos: conduzir práticas de agility, adaptadas à faixa etária e à condição física;
descanso: assegurar períodos de tranquilidade após o encerramento das tarefas físicas.
Nem todos os exemplares possuem necessidades idênticas. Elementos pontuais como idade, condição de saúde e comportamento afetam o volume de exercícios indispensáveis ao cão.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A avaliação prévia sobre a disponibilidade de tempo e a capacidade de manter uma rotina apropriada permanece fundamental. Villazala sustenta que a definição por um animal de estimação exige responsabilidade, confrontando as características da espécie com as condições reais da família.