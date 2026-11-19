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Ao escolher um cachorro para a residência, muitas pessoas optam pelo Border Collie devido à sua inteligência, energia marcante e facilidade no aprendizado de comandos. O adestrador canino Octavio Villazala adverte que a raça não atende quem busca um animal de estimação de comportamento calmo.

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O profissional pontua que esses cães necessitam de atividades físicas e estímulos mentais frequentes para assegurar uma boa qualidade de vida. Quando os responsáveis não conseguem fornecer a dedicação e o tempo requeridos, Villazala recomenda evitar a adoção.

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Estilo de vida e histórico de pastoreio

Em entrevista concedida ao periódico "La Voz de Galicia", citada pelo portal "ExpertoAnimal", o adestrador afirmou que os tutores precisam examinar as exigências biológicas de cada raça antes de acolher o cão, avaliando a compatibilidade com a rotina dos donos.

Villazala enfatizou: "para ter a um border collie sentado em um sofá, muitas vezes a melhor ideia é não tê-lo". Diferente de outros animais, passeios de poucos minutos mostram-se insuficientes. O cão necessita participar de tarefas variadas com os donos para permanecer saudável e estimulado no cotidiano.

Historicamente criado para o pastoreio de gado, o animal apresenta concentração apurada, resistência física e rapidez para responder às orientações humanas. A ausência de estímulos adequados prejudica a convivência e favorece o surgimento de comportamentos indesejados no ambiente doméstico.

Atividades sugeridas para a rotina

O American Kennel Club orienta uma rotina diária que integre movimentação corporal e estímulo mental, impedindo que o animal fique entediado em casa. As recomendações abrangem:

passeios diários: realizar percursos que permitam a exploração de espaços diferentes;

jogos de olfato: ocultar recompensas ou objetos para incentivar a capacidade de busca;

treinamento: ensinar ordens e habilidades por meio de exercícios fundamentados em recompensas;

esportes caninos: conduzir práticas de agility, adaptadas à faixa etária e à condição física;

descanso: assegurar períodos de tranquilidade após o encerramento das tarefas físicas.

Nem todos os exemplares possuem necessidades idênticas. Elementos pontuais como idade, condição de saúde e comportamento afetam o volume de exercícios indispensáveis ao cão.

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A avaliação prévia sobre a disponibilidade de tempo e a capacidade de manter uma rotina apropriada permanece fundamental. Villazala sustenta que a definição por um animal de estimação exige responsabilidade, confrontando as características da espécie com as condições reais da família.