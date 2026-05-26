Seu filho quer um pet? Saiba a hora certa de ter um animal em casa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O desejo das crianças por animais de estimação costuma surgir cedo, mas a decisão de adotar um exige planejamento e alinhamento familiar. A convivência com pets traz benefícios para o desenvolvimento infantil, porém os pais precisam avaliar se a família está preparada para a responsabilidade.

Segundo o psicólogo Marcelo Freitas, os animais favorecem o desenvolvimento da empatia, da afetividade e do senso de responsabilidade. A criança aprende que existe outro ser com necessidades de alimentação, atenção e cuidados, o que contribui para o amadurecimento emocional e a construção de vínculos saudáveis.

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A relação com um pet também pode ajudar os pequenos a lidar com emoções como ansiedade e frustração, além de ensinar valores como respeito, paciência e compromisso. A presença de um animal ainda estimula brincadeiras e pode reduzir o tempo excessivo em frente às telas.

Freitas destaca que o vínculo com o animal pode funcionar como uma fonte de acolhimento, tornando as crianças mais seguras e comunicativas. Elas podem participar de tarefas como colocar água e comida, mas sempre com supervisão. A responsabilidade principal pelo bem-estar do pet, incluindo saúde e gastos, deve ser sempre dos adultos.

O que avaliar antes da adoção

A veterinária Julia Vieira ressalta que a escolha de um animal de estimação exige uma reflexão prática. É preciso analisar o espaço disponível em casa, o tempo para cuidados diários, os custos envolvidos e o perfil da família.

Ela alerta que a escolha não deve se basear apenas no desejo da criança ou na aparência do bicho. É essencial pesquisar as necessidades de cada espécie para evitar frustrações. Entender o comportamento natural do animal ajuda a garantir uma convivência saudável e segura.

Os adultos devem ensinar que o pet não é um brinquedo. É preciso respeitar seu espaço e seus sinais de desconforto, com supervisão constante, principalmente nos primeiros meses. A adoção é um compromisso de longo prazo, que pode durar quase duas décadas.

Veja algumas opções de animais para cada perfil familiar:

Famílias com crianças pequenas: animais dóceis e pacientes são os mais indicados. Entre os cães, raças como labrador, golden retriever e beagle costumam ter um perfil amigável.

Famílias mais ativas: cães com alto nível de energia, como border collie, pastor australiano e jack russell terrier, podem ser uma boa companhia. Eles precisam de, ao menos, duas horas diárias de estímulos físicos e mentais.

Famílias com pouco espaço: os gatos podem se adaptar bem. Eles demandam menos passeios, desde que a casa seja adaptada com verticalização, esconderijos e locais adequados para higiene e alimentação.

Famílias que passam muito tempo fora: a adoção de animais que exigem atenção constante deve ser avaliada com cautela. Algumas espécies podem desenvolver ansiedade e estresse quando ficam sozinhas por longos períodos.

Famílias que buscam pets de menor manejo: peixes e hamsters exigem cuidados específicos com alimentação, higiene e habitat. São animais indicados para observação, não para interação direta.

Famílias sem experiência prévia: o ideal é evitar escolhas impulsivas baseadas na aparência ou em vídeos da internet. Algumas raças e espécies demandam treinamento, socialização e manejo mais complexos, o que pode dificultar a adaptação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.