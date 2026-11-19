Nessa quarta-feira (18/11), a ativista da causa animal Luisa Mell reagiu negativamente a uma gameplay do jogo GTA VI. A postagem mostrava um streamer chutando um cão com seu avatar no videogame, ao que Mell respondeu: “Ai gente! Que horror!!! Claro que incentiva maus-tratos! Alguém sabe se eu posso fazer algo? Eu n sei nada destes jogos.”

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Historicamente reconhecida pela sátira social e pela reprodução minuciosa de ambientes urbanos e rurais, a franquia desenvolvida pela Rockstar Games concede ampla autonomia para exploração de mapas vivos. No entanto, a possibilidade de interagir agressivamente com animais domésticos ou silvestres provoca divergências.

Com a representação fotorrealista da fauna e o nível de liberdade concedido aos jogadores em GTA VI, voltam ao centro das atenções debates recorrentes sobre os limites da violência simulada contra animais em produções interativas. Enquanto defensores da causa animal sustentam que a crueldade em cenários imersivos pode banalizar condutas inaceitáveis no cotidiano, defensores da ficção interativa argumentam que a autonomia dentro do jogo não representa estímulo a práticas ilícitas na realidade.

@forumpandlr Tem aumentado casos de violência contra animais em lives na internet, isso precisa ser monitorado bem de perto, o GTA errou feio aí — Marluce da franja picotada (@petitcafona) November 19, 2026

O jogo chegou ao Brasil à meia-noite desta quinta-feira (19/11) como um dos lançamentos mais aguardados da década. Por causa dos diferentes fuso-horários, produtores de conteúdo de outros países já gravavam gameplays virais antes mesmo da estreia nacional do game.