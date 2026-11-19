Adolescente de 16 anos recicla mais de 227 quilos de resíduos, mas vai além: transforma restos de café em um produto com uma missão no combate às plantas invasoras
Fórmula inovadora de Leo Toake combate plantas invasoras com eficácia de 82%; projeto reutiliza resíduos e ganha prêmio nos Estados Unidos
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Aos 16 anos, Leo Toake criou um herbicida ecológico em Nova Jersey feito com cascas de batata e borra de café. A fórmula combate plantas invasoras e reaproveita resíduos que seriam descartados em aterros sanitários.
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A iniciativa começou na organização Re:Imagine Inc para integrar ciência e restauração comunitária. O projeto reuniu estudantes e voluntários com a meta de proteger áreas verdes e estimular espécies nativas na região.
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Eficácia e reaproveitamento de resíduos
O produto experimental recebeu o nome de Alternativa Sustentável para a Erradicação (SAFE). Em testes preliminares, a substância atingiu 82,5% de eficácia, segundo relatório do Prêmio Gloria Barron para Jovens Heróis. A mistura tem baixo custo e utiliza materiais compostáveis.
O processo permitiu o reaproveitamento de mais de 227 quilos de restos alimentares. Especialistas alertaram que novos testes continuam necessários para verificar a segurança ambiental e a eficácia do composto em longo prazo.
Recuperação de áreas degradadas e premiações
A mobilização liderada pela Re:Imagine Inc envolveu mais de 70 voluntários na recuperação de mais de seis hectares no norte de Nova Jersey. As frentes de trabalho incluíram:
plantio de 100 espécies vegetais essenciais;
reparo de danos provocados pela erosão;
manutenção de trilhas públicas.
A intervenção favoreceu a biodiversidade local e conteve a proliferação de vegetação invasora. Pelas ações, Leo Toake alcançou o posto de finalista do Prêmio Gloria Barron para Jovens Heróis 2026, ganhou a distinção máxima do Congresso dos Estados Unidos para jovens voluntários e conquistou o terceiro lugar no MyImpact Challenge 2025.
Pesquisa científica e voluntariado comunitário
Fora do campo ecológico, o estudante publicou um artigo na revista científica "International Journal of High School Research". A pesquisa abordou a conexão entre atividade física e câncer de pulmão, detalhando como exercícios regulam genes e proteínas com potencial terapêutico.
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No colégio, Leo cofundou e comanda o BCA Ping Pong and Wellness Club, espaço focado em aliviar a pressão dos estudos e integrar jovens com veteranos de guerra. O estudante também atua como treinador voluntário nas Olimpíadas Especiais de Nova Jersey e auxilia pacientes na unidade de cuidados de longo prazo de um hospital local.